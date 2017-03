Mắt nhiễm giun do thói quen ăn sống hải sản

Kết quả thăm khám ghi nhận bà H. bị sưng mí mắt do nhiễm giun Gnathostoma spinigerum. Trước đó, mắt trái bà H. có biểu hiện đỏ, mí mắt trên sưng to, đi khám ở một cơ sở y tế được chẩn đoán viêm kết mạc, tuy nhiên dùng thuốc nhiều ngày không khỏi. Qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, các bác sĩ nhận định có khả năng bà H. bị nhiễm giun do thói quen ăn các món hải sản tái, sống. Sau điều trị bằng thuốc đặc hiệu, sức khoẻ bà H. đang hồi phục tốt.

Theo Trí Minh (SGTT.VN)