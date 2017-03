Mất tiền, bệnh vẫn còn nguyên

Sẽ giảm giá dịch vụ



Trả lời về việc hai bác sĩ người Trung Quốc của phòng khám Maria vừa bị Sở Y tế Hà Nội dừng hành nghề vì chưa có giấy phép làm việc, ông Thái Quốc Sâm, giám đốc điều hành phòng khám Maria, cho biết do thời gian làm giấy tờ cho mỗi bác sĩ Trung Quốc mất 3-6 tháng, nên cứ đưa bác sĩ sang “làm thử” xem có phù hợp công việc ở VN không. Tuy nhiên do Sở Y tế dừng hành nghề, các bác sĩ này đã về nước. Theo ông Sâm, vừa qua đã có sáu bác sĩ Trung Quốc của phòng khám về nước.Về việc giá khám chữa bệnh quá cao, ông Sâm cho rằng giá này áp dụng giá “sàn” ở Trung Quốc, nhưng do có nhiều bệnh nhân phản ứng, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu gửi giá dịch vụ cho nơi này xem xét, nên tới đây nếu Sở Y tế chấp thuận, phòng khám Maria sẽ giảm giá dịch vụ xuống còn... 1/3 so với hiện hành! Trước đó, ngày 30-8, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với đại diện phòng khám Maria, yêu cầu giải trình về trường hợp một nữ công nhân khiếu nại sau bốn ngày điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung tại phòng khám, chi phí hết 12 triệu đồng, nếu điều trị hết lộ trình tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng. Trong khi bệnh nhân tới điều trị tại một bệnh viện gần đó, khỏi bệnh chỉ mất khoảng 500.000 đồng tiền thuốc. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu phòng khám Maria trả lại một phần chi phí đã thu cao quá đáng cho bệnh nhân. TP.HCM: nhiều phòng khám Trung Quốc có sai phạm Phòng khám Trung Quốc, cơ sở y học cổ truyền có người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh đã có mặt và hoạt động gần mười năm nay tại TP.HCM. Tháng 5-2004, báo từng có thông tin về việc thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành thanh tra sáu phòng chẩn trị có bác sĩ Trung Quốc khám bệnh tại TP. Sở Y tế đã xử phạt hai phòng khám Trung Quốc ở Q.1 và Q.Bình Thạnh 19 triệu đồng vì có sai phạm. Năm 2010 báo cũng có bài viết về phòng khám phụ khoa Trung Quốc ở đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận) khám bệnh “hù” bệnh nhân. Gần đây một số phòng khám Trung Quốc vẫn tiếp tục quảng cáo “dụ” bệnh nhân và hành nghề quá chức năng cho phép. Ví dụ phòng khám đa khoa Trung Nam ở Q.11 quảng cáo phẫu thuật chỉnh hình màng trinh bằng nhiều phương pháp, phẫu thuật phá thai “một cách nhẹ nhàng”...