Mặt trái của thuốc chữa vô sinh

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã đặc biệt chú ý đến một loại thuốc có tên là COH (Controlled Ovarian Hyperstimulation - tạm dịch: Kích thích buồng trứng có kiểm soát). Đây là nhóm thuốc dùng để kích thích buồng trứng của phụ nữ nhanh thuần thục và làm tăng quá trình sản xuất trứng. Thuốc COH được sử dụng khá phổ biến nhưng người ta lại chưa lường hết những mặt trái của nó đối với sản phụ lẫn đứa trẻ tương lai, như tỉ lệ đa thai, sinh non và những rủi ro sức khỏe lâu dài cho đứa trẻ.

Theo số liệu của CDC, hằng năm tại Mỹ có tới 540.000 ca sinh non, trong số này có tới 88.000 ca song sinh, sinh ba... Ngoài ra, có tới 60% ca sinh đôi và 90% sinh ba là thuộc diện đẻ non và có tới 22,8% trong những ca đa sinh là dùng thuốc chữa vô sinh. Trung bình mỗi năm ở Mỹ có khoảng 190.000 trẻ em ra đời bằng việc dùng thuốc chữa vô sinh. Với kết luận trên, các chuyên gia ở Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ cho rằng đã đến lúc phải ban hành những quy định cụ thể về việc dùng thuốc chữa vô sinh, kể cả việc nghiên cứu, lưu hành cho đến việc sử dụng cũng như vấn đề tư vấn cho phụ nữ để hạn chế nguy cơ sinh non trong những ca đa sinh.

(Theo suckhoedoisong.vn)