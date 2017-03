Máy "bắt muỗi" mà chẳng bắt được muỗi!

Máy đuổi muỗi nhập khẩu có giá 150.000đ được bày bán trên phố Huế, Hà Nội.



GS.TS Vũ Quang Côn, chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam cho biết, một số loài muỗi là loài hướng quang (thích tìm đến nơi có ánh sáng). Lợi dụng đặc tính này mà người ta chế tạo ra đèn và máy bắt muỗi. Đối với những loại đèn không hút được muỗi, GS.TS Vũ Quang Côn cho rằng, có thể do sử dụng sai màu sắc ánh sáng ưa thích của côn trùng mà một số loại đèn của Trung Quốc hiện bán trên thị trường không thực sự hiệu quả.



Ngoài ra, cũng cần hiểu rõ rằng mỗi loài, dù là loài hướng quang, cũng chỉ thích nghi với một bước sóng ánh sáng nhất định, thường là các bước sóng ngắn. Do vậy, không phải loại máy nào với một bước sóng nhất định mà có thể đuổi hoặc bắt để diệt được tất cả các loại côn trùng.



Máy bắt muỗi dùng ánh sáng chỉ là để "dụ" muỗi bay tới, còn để diệt muỗi cần có tấm lưới điện mỏng bao bọc phía ngoài để khi muỗi bị hút tới sẽ chạm vào lớp mạch điện này và bị đốt cháy. Trường hợp máy có lưới điện mạch bao bọc phía ngoài mà vẫn không diệt được muỗi có thể do lưới này hoạt động không hiệu quả, máy chỉ thu hút muỗi đến mà không diệt được muỗi.



Chỉ có tác dụng trên lý thuyết



PGS.TS Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho hay, cũng dựa vào sự giao tiếp bằng sóng âm tần nên người ta đã sử dụng các bước sóng âm nhằm mục đích làm cho muỗi bị hoảng sợ. Với các máy này, thiết bị cảm biến sau khi cắm điện sẽ chuyển đổi thành sóng âm, lúc này sóng sẽ được truyền qua không khí và phân tán khắp quanh nhà. Sóng âm này có thể xuyên qua tường như sóng radio, gây hoảng loạn cho động vật. Tuy nhiên, những tác dụng này chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế sử dụng không phải lúc nào cũng đúng như vậy.



Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Nghị, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, về mặt vật lý, máy bắt muỗi dựa trên tia cực tím để thu hút muỗi đến gần và dùng quạt hút cùng tấm đốt cháy để tiêu diệt muỗi. Còn máy đuổi gián, chuột dựa trên sóng siêu âm, sóng hạ âm, bức xạ là các bước sóng khác nhau để tạo ra các âm thanh phù hợp với ngưỡng nghe của các loài vật, từ đó khiến chúng khó chịu mà bỏ đi. Tuy nhiên, các bước sóng ở mức độ nào để phù hợp với từng loài vật cần xua đuổi hay tiêu diệt, và có ảnh hưởng đến các loài khác cũng như môi trường xung quanh hay không, mức độ ảnh hưởng thế nào thì vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Đề nghị các cơ quan chức năng phải làm rõ tác dụng thực của những loại máy này, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh cần phải ghi rõ các chỉ số nghiên cứu trong các sản phẩm để người dân hiểu biết khi sử dụng.

Người tiêu dùng không nên lạm dụng các sản phẩm, thiết bị diệt muỗi. Một số loại máy dễ gây phỏng, thậm chí gây ngộ độc hóa chất đối với trẻ nhỏ và cả người lớn nếu vô ý trong sử dụng hoặc sử dụng không đúng cách. Đồng thời, khi sử dụng cần tránh nơi ẩm ướt vì có thể làm dòng xung điện phát tán gây cháy nổ, cũng như tránh để tia cực tím tiếp xúc trực tiếp đến da và mắt về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ".

TS Đặng Chí Hiền (trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ Hóa dược phẩm,

Viện Công nghệ Hóa học)