May mắn sống sót sau khi bị đinh 10cm xuyên hộp sọ

Một công nhân được giấu tên ở bang Texas (Mỹ) đã bị một chiếc đinh dài 10cm xuyên qua hộp sọ, trong khi công nhân này đang nhận một chiếc súng bắn đinh từ một công nhân khác. Vụ tai nạn xảy ra khi tay của người công nhân chạm vào cò súng khiến chiếc đinh bắn ra.





Ảnh chụp X - quang và chiếc đinh lấy ra từ đầu



Sau khi được phẫu thuật cấp cứu lấy chiếc đinh ra khỏi hộp sọ, các bác sĩ chẩn đoán vết thương có thể khiến người đàn ông này bị liệt toàn thân thậm chí có thể tử vong. Tuy nhiên, người công nhân này đã may mắn hồi phục và không bị ảnh hưởng đáng kể tới hệ thần kinh.Bác sĩ Rob Dickerman, người trực tiếp phẫu thuật lấy đinh ra khỏi hộp sọ tại bệnh viện City Plano, cho biết: “Bệnh nhân đã hết hôn mê và đang hồi phục rất tốt. Kết quả kiểm tra cho thấy không có máu đọng ở vết thương”.Theo trung tâm kiểm soát bệnh dịch Mỹ, những vụ tạn nạn do súng bắn đinh thường xuyên xảy ra ở Mỹ, với khoảng 37.000 người phải nhập viện điều trị do bị tai nạn súng bắn đinh hàng năm. Ước tính, cần khoảng 338 triệu USD/năm để điều trị cho những chấn thương do tai nạn súng bắn đinh.Theo Lê Hương (Bee.net, Daily Mail)