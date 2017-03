Máy trợ thính ngoài tầm quản lý - Bài 1: Đo tai đơn giản, giá máy cao ngất!

Mua giùm cũng bán! Không chỉ có mặt trong các cửa hàng đơn thuần kinh doanh máy trợ thính, loại máy này còn được bán trong các cửa hàng trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa. Tại một cửa hàng trang thiết bị y tế ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM), nghe PV hỏi mua máy trợ thính cho người nhà, nhân viên cửa hàng giới thiệu máy của Đức giá 780.000 đồng/cái, Nhật giá 890.000 đồng/cái. “Nói là của Đức, Nhật nhưng thật ra liên doanh với Trung Quốc nên không bảo hành” - nhân viên cửa hàng cho biết. Nhân viên này giới thiệu máy trợ thính nói trên giống như… máy nghe nhạc, một đầu dây cắm vô máy, còn đầu kia nhét vô lỗ tai. Máy có nút điều chỉnh âm thanh, điếc nhẹ thì chỉnh nhỏ, điếc nặng thì chỉnh lớn. Tương tự, nghe PV hỏi mua máy trợ thính cho người nhà, nhân viên một cửa hàng dụng cụ y khoa ở đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM giới thiệu máy của Đan Mạch và Đức với giá lần lượt mỗi cái là 1,7 triệu đồng và 750.000 đồng. “Hàng liên doanh Trung Quốc, bảo hành một năm” - nhân viên cửa hàng nói. Nên đeo máy trợ thính thường xuyên Nguyên nhân gây giảm thính lực chia làm ba nhóm: tai ngoài, tai giữa hoặc tai trong. Tai ngoài do hẹp ống tai, viêm khuẩn hoặc u bướu. Tai giữa do viêm, tổn thương chuỗi xương con, xơ hóa. Tai trong do viêm, nhiễm độc, thoái hóa do di truyền, tuổi tác hoặc bẩm sinh. Biểu hiện giảm thính lực ở người lớn như sau: Trong môi trường tiếng ồn thì khó bắt kịp câu chuyện người khác nói, hay hỏi lại. Nặng hơn thì nói lớn mới nghe. Rất nặng thì nói lớn cũng không nghe, chỉ nghe tiếng động. Biểu hiện giảm thính lực ở trẻ dưới hai tuổi là đáp ứng âm thanh kém. Thông thường 70 tuổi trở lên mới bị giảm thính lực. Tuy nhiên, hiện nay không ít người 40-50 tuổi đã bị lãng tai. Những người làm việc trong môi trường có tiếng ồn như may, dệt, cơ khí, đóng tàu, CSGT bị giảm thính lực nhiều nhất. Giảm thính lực nên đến BS chuyên khoa tư vấn, kiểm tra và chỉ đeo máy khi BS chỉ định. Giảm thính lực đã lâu nhưng không đeo máy thì mức độ hiểu lời nói sẽ giảm. Một khi thính lực rơi vào tình trạng quá nặng mới chịu đeo máy sẽ dẫn đến thực trạng khó hiểu ngôn từ. Trẻ em giảm thính lực phải đeo máy trợ thính thường xuyên. Nếu không sẽ giảm khả năng nghe, khả năng giao tiếp, ảnh hưởng, hạn chế giao tiếp và đánh mất những cơ hội trong cuộc sống. ThS-BS ĐỖ HỒNG GIANG, Phó Trưởng khoa Thính học

BV Tai mũi họng TP.HCM