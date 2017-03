Mẹ càng trẻ, con càng dễ bị bỏng

Cụ thể, trong công trình công bố trên tạp chí Burns, các chuyên gia của Đại học Nottingham (Anh) đã tìm hiểu dữ liệu của các trẻ dưới 5 tuổi, sinh ra từ tháng 1/1998 tới tháng 11/2004, trên hơn 180.000 cặp mẹ con và 986 trường hợp bị bỏng.



Khảo sát cho thấy, nguy cơ bỏng của trẻ giảm dần khi tuổi của mẹ tăng lên. Trẻ được sinh ra từ các bà mẹ ở độ tuổi 30-40 ít có nguy cơ bị sẹo bỏng so với trường hợp mẹ dưới 20 tuổi. Nhóm các bé có mẹ trên 40 tuổi có nguy cơ thấp nhất, giảm tới 70% so với nhóm có mẹ tuổi dưới 20. Tai nạn thường xảy ra khi trẻ quờ phải bát, ấm, phích hoặc các dụng cụ đựng nước sôi trong nhà.



Các bé trai và trẻ có nhiều anh chị em cũng được nhận diện là nhóm dễ gặp nguy hiểm hơn cả. Các bé trai có nguy cơ bỏng cao hơn 34%, và trẻ sống trong các gia đình nghèo túng thì nguy cơ cao hơn đến 80%.



Quy mô gia đình cũng ảnh hưởng tới số liệu này: trẻ được nuôi dạy bởi cha (mẹ) đơn thân có nguy cơ bị bỏng cao hơn 26%.



Tiến sĩ Elizabeth Orton, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Kết quả từ công trình của chúng tôi mang lại cái nhìn rõ nét về những nhóm trẻ có nguy cơ nhất, và từ đó hướng tới những can thiệp cho các bậc cha mẹ nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ bỏng ở trẻ".





Theo T. An (VNE/ Telegraph)