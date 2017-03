Mẹ con sản phụ chết ở BV Đa khoa Vinh: Không mổ tử thi, khó tìm nguyên nhân

Ngày 6-9, ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), cho biết: “Chúng tôi đã hội chẩn, chẩn đoán nguyên nhân dẫn đến mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Vinh (24 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong là do tắc mạch ối. Bệnh viện đã cân đối ngân sách và trích từ quỹ phòng ngừa rủi ro của bệnh viện để hỗ trợ gia đình chị Vinh số tiền 350 triệu đồng chứ không phải đền bù. Các y bác sĩ liên quan đến kíp trực hôm xảy ra sự việc mẹ con sản phụ chị Vinh tử vong đang làm việc bình thường. Hiện hồ sơ bệnh án của thai phụ đang được cơ quan công an niêm phong, tiếp tục điều tra. Nếu kết luận nguyên nhân do lỗi y bác sĩ, y tá tắc trách sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm”.

Chồng và chị sản phụ Nguyễn Thị Vinh đau đớn trước cái chết của mẹ con chị Vinh. Ảnh: ĐL

Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết Sở đã cử cán bộ chuyên môn đến BV Đa khoa TP Vinh để nắm bắt diễn biến, tình hình và đưa ra hướng mời cơ quan giám định pháp y mổ tử thi để tìm nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong. Tuy nhiên, phía gia đình nhận tiền hỗ trợ và không yêu cầu mổ tử thi nên rất khó để kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ. “Khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ có phải do tắc mạch ối như phía bệnh viện báo cáo hay không. Số tiền hỗ trợ 350 triệu đồng là số tiền hỗ trợ nạn nhân lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh mà tôi được biết. Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An về sự việc trên và đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ lại sự việc, nguyên nhân mẹ con chị Vinh tử vong, ai sai đến đâu xử lý đến đó”- ông Hảo nói.

Công an TP Vinh cho biết đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ quy trình tiếp nhận, điều trị, cấp cứu và nguyên nhân dẫn đến mẹ con sản phụ chị Vinh chết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 4-9, chị Vinh được đưa đến khoa Sản BV Đa khoa TP Vinh để sinh con. Tại đây, chị Vinh được đưa đi làm xét nghiệm máu, nước tiểu… rồi nằm chờ sinh. Các y bác sĩ phát cho chị Vinh một vỉ thuốc Cloximox 500 gồm sáu viên và bảo uống ba viên. Sau khi uống thuốc xong, chị Vinh kêu đau bụng dữ dội rồi miệng sùi bọt mép, ngất xỉu và tử vong lúc rạng sáng 5-9. Từ sáng đến 15 giờ ngày 5-9, hàng trăm người thân kéo đến bao vây bệnh viện, khóc than và chửi bới bác sĩ, đưa thi thể chị Vinh từ nhà xác ra đặt ở cạnh hành lang khoa Cấp cứu của bệnh viện, gây ảnh hưởng công việc cấp cứu, chữa bệnh. Phía BV Đa khoa TP Vinh bồi thường cho gia đình chị Vinh số tiền 350 triệu đồng, phía gia đình cam kết không khiếu nại lên cơ quan chức năng và không yêu cầu thêm điều gì. Cho đến 15 giờ 30 ngày 5-9, gia đình đưa thi thể mẹ con chị Vinh về quê nhà an táng, công việc khám, chữa bệnh của bệnh viện mới trở lại bình thường.

ĐẮC LAM