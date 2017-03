Mẹ đánh con 40 ngày tuổi sưng mặt phải nhập viện

Theo THÙY DƯƠNG (TTO)



Theo Bệnh viện Q.2, lúc 22g30 ngày 20-6, một chiến sĩ công an P.Bình Khánh, Q.2 đưa bé 40 ngày tuổi vào bệnh viện trong tình trạng bị sưng vùng đầu mặt với lý do bị mẹ ruột đánh.Người mẹ này đánh con khi đang đi taxi cùng hai người em. Tài xế taxi quá bất bình với bà mẹ này nên đã dừng xe lại.Chiến sĩ công an trong lúc đang tuần tra tại phường thì thấy người dân tụ tập ở khu phố 2, đường Trần Não bức xúc trước cảnh mẹ đánh con nên đã đưa bé đến bệnh viện.Các bác sĩ Bệnh viện Q.2 chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương vùng đầu mặt và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bé chỉ bị chấn thương phần mềm nên đã được xuất viện ngay sau một ngày nhập viện và đã được dì đến đón về.Ngoài ra, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang điều trị một cháu bé 4 tháng tuổi nhập viện do bị cha bế quăng đi trong lúc cha mẹ cãi nhau.Đến nay bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu.