Mẹ sinh con sau 3 tháng bị hôn mê

- Ảnh: Thúy Anh



Theo Liên Châu (TNO)

PGS Dũng cho biết, sản phụ H.T.N (27 tuổi, ở Q.Lê Chân, Hải Phòng) là trường hợp vô cùng đặc biệt, bởi chị bị động kinh và hôn mê từ khi mang thai tháng thứ 5.Để giữ an toàn cho cháu bé, các bác sĩ vẫn cố gắng duy trì sự sống cho sản phụ và nuôi thai nhi trong suốt 3 tháng tiếp theo. ViệcTối 11.6, sản phụ Ngân được chuyển từ BV Việt Tiệp (Hải Phòng) lên BV Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, co giật. Vì vậy các bác sĩ BV Bạch Mai đã quyết định mổ để lấy thai. Bé trai ra đời được đặt tên là Vũ Đăng nặng 2 kg, ở tuần thai thứ 33.Ngay khi sinh, da bé tím tái, phản xạ sơ sinh rất kém. Bé bị rối loạn chuyển hóa do mẹ phải dùng nhiều loại thuốc để duy trì sự sống cho cả hai mẹ con.Bé cũng bị suy hô hấp sơ sinh do bị ngạt từ khi còn trong bụng mẹ. Đặc biệt nguy hiểm vì đường huyết của bé âm tính, thấp đến mức máy không đo được. Tình trạng này khiến bé có nguy cơ bại não.Nhờ nỗ lực cấp cứu khẩn cấp của các bác sĩ, sau khi thở máy, da bé đã hồng hào trở lại. Tuy nhiên bé lại bị rơi vào tình trạng thừa ôxy trong máu. Phân áp ôxy trong máu của bé tăng lên tới 244,7 mmHg (trong khi của những bé bình thường là dưới 100 mmHg).“Việc thừa ôxy sẽ làm cho máu được truyền tới não nhiều hơn. Bệnh nhi sẽ có nguy cơ bị xuất huyết não”, PGS Dũng cho biết. Tình huống này đòi hỏi các bác sĩ lại túc trực thường xuyên để điều chỉnh máy thở ở mức thấp nhất và làm xét nghiệm khí máu hằng ngày, liên tục, để bảo vệ não cho bệnh nhi.Sau sinh 9 ngày, dưới sự điều trị tận tâm của các bác sĩ, bé Đăng đã phục hồi tốt và đã rút khỏi máy thở ôxy. TS Dũng khẳng định, qua nhiều lần siêu âm não để kiểm tra, bé Đăng đã hoàn toàn bình thường, bộ não của bé không bị ảnh hưởng. Nếu việc cấp cứu cháu bé không kịp thời, não bé sẽ bị di chứng nặng.Hiện bé đã hoạt bát như những đứa trẻ khác, tự bú được và đã tăng 100 gram, đang được chăm sóc tại khoa Nhi, BV Bạch Mai.Theo bác sĩ Phạm Thế Thạch (khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai), ngày 11.6 sau khi mổ lấy con, mẹ của bé Đăng đã được chỉ định dùng nhiều loại thuốc đặc trị chống co giật nên tình trạng co giật đã giảm. Tuy nhiên, sản phụ hiện vẫn hôn mê và nhiều khả năng không thể tỉnh lại do di chứng của tình trạng co giật kéo dài.