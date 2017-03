Mẹ vội vàng mang thai, con dễ tự kỷ

Các nhà nghiên cứukết luậncơ thể phụ nữ cần thời gian để bình phục saukhi sinh nở nên những em bé được thụ thai quá sớm sau thời kỳ sinh nở sẽ bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Kếtluận này, dựa trên nghiên cứu hơn 600.000 gia đình, đã tăng thêm bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm khi khoảng cách thời gian mang thai quá gần mà cụ thể lànguy cơ sinh non và sinh con thiếu cân như những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra.



Tiến sĩ Patrick O’Brien, chuyên viên tư vấn kiêm phát ngôn viên Đại học "Royal College of Obstetricians and Gynaecologists", cho biết đã khuyến cáo chị em phụ nữ mới sinh chỉ nên mang thai con kế tiếp sau ít nhất một năm.



Những người mắc chứng tự kỷ thường có vấn đề trong giao tiếp, đời sống xã hội và thấu cảm với người khác. Nguyên nhân của tự kỷ vẫn còn là một dấu hỏi lớn nhưng người ta tin rằng căn bệnh này là sự kết hợp giữa gen di truyền và các nhân tố môi trường, đặc biệt khi thai nhi còn trong bụng mẹ.