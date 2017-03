Mẹo bảo quản thực phẩm ngày tết

Với các món nguội như nem, chả lụa, jambon, xúc xích…, trước khi dọn ra đĩa nên ngửi kiểm tra mùi thơm của sản phẩm. Sản phẩm còn tốt phải khô ráo, có độ co giãn (không bủn). Nếu dùng không hết thì cho vào bọc nylon kèm 1-2 tép tỏi, cột kín và bỏ vào tủ lạnh ở nhiệt độ 4oC. Sản phẩm ngon nhất là sử dụng trong bảy ngày, nếu để lâu hơn thì phải chuyển nhiệt độ về từ 0oC đến -4oC. Với các sản phẩm uy tín, có thể dùng trong 3-6 tháng, khi dùng thì xả đông trước 2-3 giờ, bỏ vào lò viba khoảng 3-4 phút vẫn đảm bảo chất lượng, không mất mùi vị…

N.MẪN