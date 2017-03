Mệt cái đường ăn!

Vợ ra khỏi nhà một hồi, khi quay về là nhồi nhét vô đầu thằng Khoai bao chuyện trên trời dưới đất. Không ít lần thằng Khoai nổi điên vì những câu chuyện trời ơi đất hỡi của vợ.

***

Một ngày cuối năm, thằng Khoai vừa nhổ tóc sâu cho vợ vừa ngân nga bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè bằng chất giọng ồ ồ như... vịt đực. Nhổ hơn chục sợi tóc, thằng Khoai nói với vợ:

- Bà này, năm nay mùa màng khấm khá, lúa má đầy bồ. Bà xem bán một ít, lấy tiền mua hai ký thịt đà điểu, ướp bỏ tủ lạnh để tết nhứt tui nhâm nhi cùng bạn cày, bạn cấy. Với lại, trước giờ tui chưa biết thịt đà điểu thơm ngon ra sao.

Quay sang nhìn chồng, vợ thằng Khoai tròn mắt:

- Chèn đét ơi, ông không biết gì hết. Thịt đà điểu làm từ heo bệnh heo chết, ông ăn vô là... thúi hẻo!

- Sao bà biết?

- Thì con Tám “mỏ chu” nói. Nó còn nói thịt heo bệnh heo chết thúi hoắc, màu tái nhợt. Sau khi tẩm hóa chất sẽ hóa màu đỏ tươi, săn chắc và thơm như thịt đà điểu. Thịt đà điểu dỏm ông ăn vô là bao tử banh chành, lạng quạng... đứt bóng. Ông mà nhắm mắt xuôi tay thì ai nuôi tui.

- Lại con Tám. Nó với bà đồng hội đồng thuyền, nhiều chuyện không ai bằng. Bà sợ tốn tiền nên mới nói vậy, phải hông? Không đà điểu nữa, bà mua cho tui hai ký thịt heo rừng.

Vợ thằng Khoai không tròn mắt, mà lại tròn miệng:

- Ông nói gì? Heo rừng lớn nhỏ người ta bắn chết hết trơn hết trọi, còn đâu mà bán? Heo rừng bán ngoài chợ làm từ heo nái đó ông ơi!

- Bà tài lanh quá, bằng chứng đâu mà nói vậy? Đừng bảo là con Tám “mỏ chu” nói nghe.

- Không phải con Tám, mà tui nghe con Bảy “mỏ nhọn” nói. Nó còn bảo người ta dùng đèn “khò” đốt lông heo nái, sau đó cạo sạch lớp cháy bên ngoài rồi tẩm hóa chất để thịt được tươi, dai. Tiếp theo người ta bắn lông ba chấu để làm giống heo rừng. Loại heo rừng này ông nuốt vô nó quậy nát lục phủ ngũ tạng, dính ung thư như chơi. Nói ông nghe mà tui nổi da gà.

***

Thằng Khoai đến bàn cầm ly nước ực một hơi, chậc lưỡi:

- Sao tui nói gì bà cũng bàn ra hết vậy? Làm như bà rành sáu câu vọng cổ lắm. Thịt đà điểu bà nói giả, thịt heo rừng bà cũng nói giả. Vậy tui biết lấy gì làm mồi nhậu? Thôi, bà mua vài con gà làm sẵn, ướp gia vị để tui rô ti. Nhớ lựa gà da màu vàng ươm cho ngon. Đừng nói với tui là có gà giả à nghe!

Lần này vợ thằng Khoai tròn cả mắt lẫn miệng:

- Trời ơi là trời, ông không biết gì hết. Gà có màu vàng ươm là do nhuộm “bột sắt” của Trung Quốc đó. Loại bột này là màu công nghiệp, độc lắm, dùng làm thuốc nhuộm tóc, cao su, mực in... cấm sử dụng trong thực phẩm. Khi vào cơ thể, chất độc này làm hại gan, thận, gây ung thư da, ung thư bàng quang. Nuốt nhiều “bột sắt” sẽ đau bụng, co giật, ói mửa, khó thở... Tui biết sao nói vậy, ông muốn ăn thì tui mua, chết ráng chịu.

- Bà cứ hù tui hoài. Chắc lại nghe lời con Tám “mỏ chu” hoặc con Bảy “mỏ nhọn” nữa đây.

- Không phải hai con nhỏ đó. Tôi nghe con Chín “mỏ vảnh” nói.

Thằng Khoai kêu trời, ôm đầu đi qua đi lại. Chợt nhớ ra điều gì, thằng Khoai lại gần ôm vòng eo quá khổ của vợ, nhỏ giọng:

- Vậy em mua cho anh vài ký chân gà, bạn bè đến mang ra hấp hành hoặc nướng muối ớt, nhâm nhi rượu đế cũng “bắt” lắm. Nhớ mua chân gà nhập khẩu, vừa bự vừa mềm nghe cưng.

Vợ đẩy thằng Khoai ra, múa tay múa chân:

- Hả! Có thiệt là ông không biết cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 100 tấn chân gà thúi hoắc thúi huơ nhập từ Ấn Độ. Đây chỉ là lô chân gà xui xẻo bị tịch thu, trong khi nhiều lô chân gà khác may mắn lọt khỏi cửa ải, đưa vào Sài Gòn bán đầy các chợ. Nuốt chân gà thúi ông bị Tào Tháo rượt như chơi. Tùy, nếu ông muốn ba ngày tết nằm sải ở nhà ôm bụng thì tui mua cho chục ký chân gà nhập khẩu.

Thằng Khoai khoát tay, dùng dằng:

- Khỏi, khỏi! Nghe bà nói tui hết dám ăn. Mà bà nắm tin này từ ai vậy? Từ con Tám “mỏ chu”, con Bảy “mỏ nhọn” hay con Chín “mỏ vảnh”?

- Không, không phải mấy cái mỏ đó, mà tui biết được từ thằng Sáu “mỏ chề”.

- Thằng Sáu hả? Trời, đàn ông con trai nhiều chuyện bà cố. Hèn chi cái mỏ nó chề cả tấc.

***

Thằng Khoai leo lên võng đong đưa, tay gác lên trán suy nghĩ. Bất ngờ nó ngồi dậy, tay vỗ đùi cái bốp khiến vợ giật bắn người, lẩm ba lẩm bẩm. Thằng Khoai nhìn vợ, cười hề hà:

- Tui nghĩ kỹ rồi, tết nhứt nếu bạn bè có tới thì dẫn ra quán ở thị xã làm vài ve. Hiện cơ quan chức năng quản lý quán nhậu chặt lắm, phải có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), thịt cá có nguồn gốc, nhân viên phục vụ phải có chứng chỉ tập huấn. Ăn uống ở quán nhậu khỏi sợ ngộ độc thực phẩm, bà hén!

Vợ thằng Khoai bĩu môi, xí một hơi dài, lớn giọng:

- Đừng tưởng bở, ông ơi. Giấy chứng nhận VSATTP cốt để lòe đoàn kiểm tra, chứ thực chất các quán nhậu mua toàn thực phẩm rẻ rề để kiếm lời nhiều. Còn nữa, nhân viên phục vụ quán nhậu đăng ký học và đóng tiền là được cấp chứng chỉ tập huấn, cho dù kiến thức rỗng tênh rỗng tuếch. Thậm chí nơi tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP còn làm giùm bài thi cho học viên, học viên không thi cũng đậu. Cơ quan quản lý VSATTP hời hợt như thế thì nhậu ở quán cũng có thể bị ngộ độc như chơi.

Thằng Khoai chưng hửng, hỏi vợ bằng giọng cộc lốc:

- Chuyện gì cũng biết hết vậy?

Vợ thằng Khoai khoái chí, cười toe toét, nói:

- Con Năm “môi dày” nói với tui. Ông thấy chưa, nhiều chuyện như tui cũng lợi lắm. Tui mà không ngồi lê đôi mách thì sao biết những chuyện động trời như thế. Mà những chuyện này tui xác minh kỹ rồi, đăng đầy trên báo chí! Tui mà nghe lời ông, mua thịt đà điểu dỏm, thịt heo rừng giả, thịt gà nhuộm hóa chất, chân gà thúi... cho ông xơi, hoặc để ông nhậu nhẹt ngoài quán thì ông theo ông bà ông vải sớm. Thôi, chịu khó lấy xe chở tui tới siêu thị, mua ít thịt thà, tôm cá để tết có cái lai rai với bạn bè.

Thằng Khoai khoái chí, đẩy xe ra ngoài. Trên đường đi, thằng Khoai nói với vợ bằng giọng trìu mến: “Em gom toàn bộ chuyện trên trời dưới đất thu thập được hai năm qua, mang ra kể trong ba ngày tết cho vui cửa vui nhà”.

Cả vợ lẫn chồng cười hăng hắc...

TRẦN NGỌC

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 175)