Mì Nongshim chưa đủ gây ung thư

(sản xuất mì ăn liền lớn nhất Hàn Quốc), trong đó có hai nhãn hiệu nổi tiếng Neoguri và Sang Sang.

Theo thông báo của KFDA, cách đây bốn tháng, KFDA phát hiện gói gia vị trong mì của Nongshim có chứa chất benzopyrene. Tuy nhiên, do hàm lượng benzopyrene trong ngưỡng an toàn, không đủ để gây ung thư nên KFDA không công bố. KFDA chỉ ra quyết định thu hồi sau khi một nghị sĩ gây sức ép với KFDA tại phiên chất vấn ngày 24-10. Phía Công ty Nongshim cũng khẳng định các nhãn hiệu bị thu hồi vẫn an toàn nhưng vẫn quyết định tiêu hủy các lô sản phẩm chứa chất benzopyrene.

Ngày 26-10, trước thông tin về mì ăn liền của Nongshim, đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart và Maximark cho biết hiện hai siêu thị đã tạm ngừng kinh doanh mặt hàng này cho đến khi có kết quả điều tra chính thức và phản hồi từ cơ quan chức năng.

THẠCH ANH - TÚ UYÊN