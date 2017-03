Mổ cắt thành công khối u nang nặng gần 19 kg

Khối u nang buồng trứng 19 kg

Bác sĩ Nguyễn Đình Tam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành, cho biết bệnh nhân tên là Bùi Thị Hạ (59 tuổi), bị u nang buồng trứng đã 10 năm nay.

Thời gian gần đây, bệnh nhân khó thở, không nằm được do khối u quá to gây chèn ép. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được hội chẩn và thống nhất chuyển tuyến trên điều trị nhưng do nhà nghèo nên người nhà bệnh nhân xin được ở lại tại bệnh viện huyện để điều trị.

Trước tình hình đó, để cứu bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện này đã quyết định tiến hành phẫu thuật.

Kết quả, sau 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công, ê kíp y bác sĩ bệnh viện này đã lấy ra khối u nặng 18,7 kg (chứa 1,2 lít dịch).

Sau 2 tuần điều trị, hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã bình thường và chờ ngày xuất viện.

Theo Lâm Nguyên (Phụ nữ Online)