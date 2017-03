Mổ ở bệnh viện công, đóng tiền cho phòng khám tư

Phòng khám Thiện Mỹ Ảnh: MINH ĐỨC



Nhập nhằng công - tư

Viện phí không rõ ràng

Bệnh nhân phải đóng số tiền nói trên cho phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Thiện Mỹ (phòng khám Thiện Mỹ, 279 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10, TP.HCM) là chị T.N.T.L. (28 tuổi, Q.8). Người đứng tên phòng khám Thiện Mỹ là bà Lâm Hoài Phương - giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương.Ngày 24-5, chị T.N.T.L. cho biết cách đây bốn năm, chị đến Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương chỉnh nha do hàm dưới của chị bị lệch về bên trái. Bác sĩ chỉnh nha nói chị phải đeo kiềng răng vài năm cho khớp cắn ngay lại, sau đó sẽ phẫu thuật cắt hàm dưới để điều trị tình trạng lệch hàm.Sau bốn năm kiên nhẫn đến bệnh viện điều trị theo đúng lịch hẹn, cuối tháng 3-2012, bác sĩ chỉnh nha cho biết đã đến lúc chị L. được phẫu thuật.Ngày 27-3, chị L. được bác sĩ Đống Khắc Trí - trưởng khoa chỉnh hình răng - sắp xếp cho gặp bà Lâm Hoài Phương để chuẩn bị phẫu thuật. Khi gặp chị L., bà Phương cho rằng hàm trên lép quá, và khuyên nên mổ hai hàm. Chị L. chỉ đồng ý mổ hàm dưới. Sau đó bác sĩ Trí đem hồ sơ và dấu hàm của chị L. cho bà Phương xem. Xem xong, bà Phương bảo mai đến mổ. Chị L. đồng ý và được bác sĩ Trí cho số điện thoại của điều dưỡng Lộc (khoa phẫu thuật hàm mặt) để người này làm hồ sơ cho chị L. xét nghiệm trước phẫu thuật. Chị L. hỏi điều dưỡng Lộc về tiền phẫu thuật thì được báo chuẩn bị khoảng 35 triệu đồng.Sáng 30-3, chị L. được bà Phương phẫu thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương. Sau bốn ngày nằm viện, ngày 4-4, chị L. được điều dưỡng Lộc cho chuyển về phòng khám Thiện Mỹ của bà Phương theo dõi tiếp. Ngày 5-4, tại phòng khám Thiện Mỹ, bà Phương báo cho mẹ chị L. biết số tiền phải đóng là 49 triệu đồng. Ngày 6-4, phòng khám Thiện Mỹ ra phiếu thu 49 triệu đồng.Nội dung thu ghi: “Chi phí phẫu thuật”. Theo chị L., dù chị được mổ ở bệnh viện nhưng từ lúc mổ đến lúc bà Phương báo giá viện phí 49 triệu đồng phải đóng, bệnh viện không thu của chị tiền gì ngoài 2 triệu đồng vào ngày 30-3 (trước lúc mổ). Biên lai thu viện phí của bệnh viện ghi nội dung thu “tiền hàm và khí cụ gắn trước phẫu thuật”.Tìm hiểu quá trình điều trị của chị L., chúng tôi thấy giấy ra viện ngày 4-4 do bác sĩ phó khoa phẫu thuật hàm mặt của bệnh viện ký, thể hiện chị L. được bà Lâm Hoài Phương phẫu thuật ngày 30-3.Chẩn đoán trước phẫu thuật là “quá triển xương hàm dưới, lệch cằm sang bên trái”. Phương pháp điều trị là cắt hàm dưới hai bên và tạo hình vùng cằm. Chị L. vào viện ngày 28-3, ra viện ngày 4-4.Ngày 8-6, trả lời phản ảnh này của chị L., bà Lâm Hoài Phương cho rằng không có chuyện chị L. phải đóng tiền cho phòng khám tư của bà mà do chị L. muốn sang phòng khám để bà theo dõi nên điều dưỡng Lộc mới cho chuyển sang. Về việc phòng khám Thiện Mỹ thu 49 triệu đồng của chị L., bà Phương cho rằng do sợ chị L. không đóng viện phí cho bệnh viện nên điều dưỡng Lộc đã thu tiền bằng phiếu thu của phòng khám.Bà Phương nói rằng sau đó điều dưỡng Lộc đã nộp hết số tiền viện phí này cho bệnh viện.Theo bà Phương, điều dưỡng Lộc tự ý làm việc này và như vậy là sai, bệnh viện sẽ chấn chỉnh. Trả lời về việc cơ sở nào để bệnh viện thu viện phí quá cao như vậy, bà Phương trả lời giá cao là do chị L. chọn mổ theo yêu cầu. Để chứng minh, bà Phương đưa ra quyết định về “bảng giá thu viện phí tạm thời áp dụng cho dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa phẫu thuật hàm mặt” (bà Phương kiêm luôn chức vụ trưởng khoa này) do bà ký tên.Bà Phương cho xem các biên lai thu viện phí của chị L. tại Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương trong thời gian điều trị tại bệnh viện, gồm ba hóa đơn giá trị gia tăng và một “biên nhận thu tiền suất ăn dinh dưỡng”, đều ghi ngày thu tiền là 25-5, tức hơn một tháng rưỡi sau thời điểm bệnh nhân xuất viện. Tổng cộng bốn khoản thu là hơn 53 triệu đồng, gồm các khoản tiền thuốc và vật tư y tế, thu “thanh toán viện phí theo phiếu thanh toán ngày 4-4”, thu “chi phí phẫu thuật xương hàm dưới, lệch cằm trái”, thu suất ăn dinh dưỡng.Tuy nhiên, các “bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú” có mã số bệnh nhân của chị L. trong thời gian điều trị tại bệnh viện do chính bà Phương đưa ra lại thể hiện số tiền viện phí chị L. phải đóng chỉ gần 10 triệu đồng. Trong đó gồm: tiền nẹp, vít xương mini, tiền phẫu thuật, tiền giường, tiền vật tư y tế... Thực tế, chị L. đóng viện phí tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, đóng trực tiếp cho bệnh viện 2 triệu đồng trước phẫu thuật và 49 triệu đồng cho phòng khám Thiện Mỹ của bà Phương.Quá trình tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi nhận thấy việc tiếp nhận điều trị cho chị L. tại Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương có vấn đề không bình thường. Cụ thể, khi xem chữ ký trên các hóa đơn thu tiền và bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú của bệnh viện đưa cho chúng tôi, chị L. khẳng định bệnh viện đã giả mạo chữ ký của chị. Chị L. cho biết trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chị không ký giấy tờ gì ngoài giấy cam kết phẫu thuật. Chúng tôi đã đối chiếu chữ ký trong hộ chiếu và nhiều loại giấy tờ có giá trị pháp lý khác của chị L. với chữ ký trong các chứng từ bà Phương cung cấp thì thấy hoàn toàn khác nhau.Sau đó, điều dưỡng Lộc cũng thừa nhận với chị L. là chính ông ta đã giả chữ ký của chị để ký các loại giấy tờ này. Mặt khác, dù chị L. đã ra viện từ ngày 4-4 nhưng các biên lai, hóa đơn thu viện phí đều lập vào ngày 25-5. Đây cũng là ngày chị L. liên hệ điều dưỡng Lộc đề nghị cung cấp các biên lai thu viện phí của bệnh viện sau khi làm việc với PV.Theo LÊ THANH HÀ (TTO)