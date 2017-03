Mổ ruột thừa, điều trị gần 2 tháng vì nuốt phải tăm nhọn

Anh H kể lại, cách đây khoảng 2 tháng, anh đang ngậm tăm xỉa răng sau ăn thì bỗng dưng bị ho, sặc nước bọt và rồi nuốt luôn cả chiếc tăm nhọn. Nhưng vì không thấy đau, vướng họng nên anh nghĩ, tăm chui vào dạ dày ắt sẽ tự tiêu nên cũng không nghĩ gì tới việc khám xét.

Chiếc tăm nhọn được lấy ra từ trực tràng bệnh nhân H đã có dấu hiệu mủn. Ảnh: H.Hải

12 ngày sau, anh H. bắt đầu sốt và đau bụng vùng hố chậu (bên phải bụng dưới rốn). Lên bệnh viện tỉnh khám, do không nhớ đã từng nuốt tăm và siêu âm, chiếu chụp không phát hiện được dị vật nên các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa và phải mổ cấp cứu. Sau 6 ngày mổ nội soi ruột thừa, anh H được xuất viện vì dứt đau, dứt sốt nhưng chỉ 10 ngày sau đó, anh H. lại đau và sốt nhẹ. Tái khám tại bệnh viện tỉnh, anh H. bị giữ lại điều trị nội khoa vì nghi ngờ có viêm đại tràng. Điều trị nội khoa mãi không đỡ, anh mới được gia đình chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Tại bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính, siêu âm và phát hiện có tổn thương viêm nhiễm ở vùng đại tràng. “Kết quả nội soi cho thấy vùng đại dàng có một chiếc tăm nhọn chọc thủng đại tràng ra ngoài. Tôi ngớ người, sực nhớ đến tai nạn nuốt tăm cách đây 2 tháng. Không ngờ nó khiến tôi phải bị mổ ruột thừa, uống không biết bao nhiêu kháng sinh... với chi phí điều trị, đi lại lên tới hơn 30 triệu đồng”, anh H nói.

Theo các bác sĩ khoa Nội soi (BV Việt Đức), trường hợp của bệnh nhân H này cực kỳ may mắn vì tăm chọc thủng đại tràng mà dịch mủ chưa tràn ra ổ bụng. “Nếu dịch mủ từ vị trí viêm nhiễm này bị tràn ra ổ bụng sẽ gây viêm phúc mạc và chắc chắn bệnh nhân sẽ phẫu thuật lần nữa nếu không sẽ tử vong. Rất may, dù tăm nhọn chọc thủng đại tràng nhưng do có các tạng che chắn nên dịch chưa bị tràn ra vùng bụng, nhưng ổ áp xe khá nặng nề, đầu tăm khi lấy ra qua đường nội soi đã có dấu hiệu mủn”, bác sĩ Trọng Khiêu, khoa Nội soi nói.

Đến viện sớm

Thực tế điều trị cho thấy, các ca hóc dị vật như thức ăn, tăm nhọn, hóc răng giả… khi được đưa đến viện sớm, việc xử lý dễ dàng hơn rất nhiều do dị vật chưa chui sâu vào đường tiêu hóa. Nhưng thường chỉ những bệnh nhân sau hóc dị vật có tình trạng nuốt vướng, khó chịu mới đến viện sớm. Còn lại những trường hợp do dị vật chui tọt xuống sâu dạ dày, nạn nhân không cảm thấy khó chịu thì thường chủ quan dạ dày sẽ tiêu hóa được dị vật nên không đến viện. Những trường hợp này, diễn biến bệnh rất dai dẳng do việc phát hiện dị vật khó khăn, như trường hợp của bệnh nhân N.V.H trên là một ví dụ. Chỉ do hóc một chiếc tăm nhỏ, bệnh nhân đã phải mổ ruột thừa, điều trị nội soi cả tháng đồng hồ, tốn bao tiền bạc, thời gian cũng như những lo lắng về sức khỏe…

“Vì thế, người dân không nên coi việc nuốt phải tăm nhọn, xương cá là chuyện nhỏ, nghĩ dạ dày có thể xử lý được mà nên đến viện sớm ngay sau khi nuốt dị vật. Lấy dị vật sớm sẽ giảm nguy cơ vết thương do dị vật sắc nhọn gây ra”, TS Mai Thị Hội, trưởng khoa Nội soi, bệnh viện Việt Đức cảnh báo.

Để phòng nguy cơ hóc tăm, mọi người không ngậm tăm lâu trong miệng, nhất là với người già, người có răng giả. Không nên sử dụng tăm nhọn vì nếu không may hóc tăm rất nguy hiểm vì chiếc tăm này có cả hai đầu nhọn, cứng dễ dàng xuyên thủng ruột, thủng đại tràng, gây nên những áp xe nguy hiểm. Với trẻ em, tuyệt đối không cho trẻ nghịch loại tăm này vì đầu nhọn có thể gây tổn thương lợi, chưa kể nếu không may nuốt phải, việc lấy dị vật ở trẻ em cũng khó khăn hơn rất nhiều so với người lớn.

Theo Hồng Hải (Dân trí)