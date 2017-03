Mổ thành công ca viêm ruột thừa cấp ở đảo Lý Sơn

Bệnh nhân Võ Thị Hoa, giáo viên Trường THCS An Hải đã được cứu sống sau khi trung tâm mổ ruột thừa khẩn cấp. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Hoa đã ổn định.

Trước đó, ngày 30-12, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân Hoa trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, huyết áp thấp có nguy cơ tử vong do sức khỏe yếu. Vì không thể chuyển bệnh nhân vào đất liền để cứu chữa do sóng to gió lớn nên các y, bác sĩ quyết định mổ.

Sau gần 1 giờ thực hiện phẫu thuật, ca mổ đã thành công, bệnh nhân Võ Thị Hoa được cứu sống trong sự vui mừng của gia đình và người thân.

Lâu nay, hầu hết các ca mổ đều được chuyển vào trong đất liền. Đây là một trong những ca mổ hiếm hoi thực hiện trên đảo trong điều kiện thiết bị, máy móc thiếu thốn.

L.NGỮ