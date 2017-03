Mổ xoang nhưng tử vong vì… u não

Ngày 5/8, phóng viên nhận được đơn thư khiếu nại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) của anh Võ Thanh Nhiều, ngụ tại quận 6 về trường hợp tử vong của vợ anh là chị Lại Thị Hồng Nga (sinh năm 1982).

Gia đình bệnh nhân tố bệnh viện Nguyễn Trãi tắc trách.

Theo đơn phản ánh, vào ngày 18/6, chị Nga đến khám tại bệnh viện Nguyễn Trãi và được bác sĩ Vũ Đình Truy chỉ định mổ xoang. Ca mổ diễn ra vào ngày 3/7, chị Nga xuất viện vào ngày 9/7.

Tuy nhiên, chị Nga bỗng nhiên bị lé mắt và được bác sĩ Truy gửi đi khám mắt nhưng tình hình không tiến triển.

Suốt thời gian đó chị Nga kêu đau đầu, nôn ói không ăn được. Gia đình đưa chị tới cả bệnh viện lẫn phòng mạch của bác sĩ Truy khám thì được cho thuốc về uống.

Chị Nga vẫn đau đớn, mãi tới ngày 19/7 cơn đau càng dữ dội, buộc gia đình phải đưa chị vào lại bệnh viện Nguyễn Trãi điều trị. Ngày 23/7, khoảng 4h30, cả gia đình bệnh nhân bàng hoàng nhận tin báo chị Nga đã qua đời do tụt não, u bán cầu, tình trạng nhiễm trùng.

"Vợ tôi còn quá trẻ, ra đi đột ngột để lại hai con nhỏ mới lên 5, lên 10. Gia đình tôi nhận thấy có nhiều khuất tất và tắc trách từ phía bệnh viện ", anh Nhiều chua xót nói.

Qua đó, có 4 điểm gia đình bệnh nhân muốn bệnh viện Nguyễn Trãi giải thích rõ ràng.

Trước tiên, trước khi mổ xoang, chị Nga có chụp CT nhưng bác sĩ không phát hiện có u não để biết hướng can thiệp sớm?

Thứ 2, sau khi mổ chị Nga bị lé và đau đầu, nôn ói trong thời gian khá dài, sao bác sĩ Truy không chỉ định làm các kiểm tra khác mà chỉ cho uống thuốc?

Thứ 3, trước khi mất, tối ngày 22/7 chị Nga kêu đau đầu, nhức mắt nên gia đình có báo với điều dưỡng ca trực nhưng lại được trả lời: "Không sao đâu, để sáng mai". Gia đình bệnh nhân cũng gọi điện cho bác Truy và được hẹn 10h mai sẽ khám. Cuối cùng bệnh nhân không kịp khám mà tử vong lúc 4h30 sáng 23/7.

Vậy một trong những nguyên nhân làm chị Nga tử vong có phần trách nhiệm của ê kíp trực và bác sĩ?

Kết luận sau cùng của chị Nga là chết do u não . Tuy nhiên, gia đình lại nghe một số nhân viên bệnh viện nói là do tụ máu bầm. Như vậy chị Nga chết do u não hay tụ máu bầm?

Chiều cùng ngày, phóng viên đã trực tiếp làm việc với bác sĩ Võ Văn Tiến, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trãi để làm rõ sự việc.

Bác sĩ Tiến cho biết, bệnh viện đã nhận được đơn khiếu nại của gia đình bệnh nhân Lại Thị Hồng Nga.

"Cô ấy còn rất trẻ, sự ra đi lại đột ngột nên gia đình bị sốc. Về mặt chuyên môn có nhiều vấn đề người nhà chưa hiểu hết nên dẫn đến những phản ánh như vậy", bác sĩ Tiến nói.

Tuy nhiên, bác sĩ Tiến cũng chưa khẳng định chuyện đúng, sai trong quy trình điều trị đối với bệnh nhân Nga.

Theo vị giám đốc bệnh viện , đơn vị mình đang xem xét kỹ lại hồ sơ bệnh án, yêu cầu các cá nhân liên quan đến vụ việc viết tường trình, sau đó mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Tiến xác nhận, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản yêu cầu bệnh viện phải họp hội đồng chuyên môn và có kết quả báo cáo lên Sở về trường hợp của chị Nga trước ngày 10/8.

Theo Vietnamnet