Mới xịt thuốc gây mê, bệnh nhân đã ngưng thở

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện đa khoa Hà Nội cho biết, theo báo cáo của BS Nguyễn Hoài An, người trực tiếp mổ và khám cho bệnh nhân Tưởng, 2h30 ngày 8.11 bệnh nhân được đưa vào phòng mổ để lấy nang nước ở dây thanh quản.

Sau khi xịt thuốc mê 3 lần, BS An đặt càng banh miệng, bệnh nhân Tưởng vẫn bình thường nhưng chỉ vài phút sau thì oxy giảm xuống rất nhanh. BS An đã dừng phẫu thuật để hồi sức cho bệnh nhân. Bệnh nhân Tưởng được cấp cứu, đặt nội khí quản, phải thở máy, mạch, huyết áp, nhịp thở có. Sau đó bệnh nhân được chuyển sang cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, bệnh viện đã gửi báo cáo lên Thanh tra sở Y tế Hà Nội và Công an. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến co thắt thanh quản. Trong trường hợp bệnh nhân Tưởng nhiều khả năng do thuốc xịt hoặc cơ địa của bệnh nhân.

Lãnh đạo bệnh viện đã thống nhất với gia đình hỗ trợ toàn bộ tiền điều trị của bệnh nhân. Lãnh đạo bệnh viện vẫn thường xuyên thăm hỏi tình hình, theo sát mọi diễn biến của bệnh nhân. Nguyên nhân vì sao bệnh nhân bị co thắt khí quản thì sẽ có cơ quan chuyên môn đánh giá.

