- GS Trần Văn Khê chia sẻ tại buổi tọa đàm với chủ đề “Món ăn hạnh phúc ngày tết” do Hội Dinh dưỡng thực phẩm TP.HCM tổ chức mới đây.

Hạnh phúc từ món ăn tinh thần

Từ trải nghiệm của bản thân, GS Trần Văn Khê đã đúc kết được bốn “món ăn” giúp mỗi người có hạnh phúc nhân ngày đầu năm. Đó là phải luôn có tinh thần lạc quan, tự lực cánh sinh. Theo ông, mỗi người không nên nhìn vào khía cạnh đen tối mà chỉ nhìn vào khía cạnh xây dựng của sự việc, luôn luôn giữ tinh thần lạc quan và ý thức tự lực cánh sinh thì chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Đó chính là hai món ăn hạnh phúc đem lại niềm vui trong cuộc sống.

Mỗi người cần phải biết thừa hưởng sự an nhiên tự tại trong cảnh đẹp thiên nhiên. Cuộc sống bận rộn khiến ai nấy đều trở nên tất bật. Nhưng nếu chúng ta sắp xếp được một khoảng thời gian ngắn để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, ngắm mặt trời lên lúc bình minh hay mặt trời lặn buổi hoàng hôn, thưởng thức vẻ đẹp một bông hoa mới nở… Đó cũng là một món ăn hạnh phúc giúp ta hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Ăn uống hợp lý để đảm bảo an toàn trong ngày tết.

Khác với món ăn vật chất luôn phải thâu nạp vào, món ăn hạnh phúc đôi khi lại là sự chia sớt, là cho đi! Ngoài ra, trong thực đơn “món ăn hạnh phúc” theo GS Trần Văn Khê còn có món “quên mình”. Khi đối diện với những bất đồng trong cuộc sống, đầu tiên cố gắng đừng bực bội, buồn phiền, nên dẹp qua một bên lòng tự ái để bình tâm suy xét, đánh giá khách quan mọi mặt của vấn đề.

“Rõ ràng những món ăn hạnh phúc đó đều ở ngay trong tầm tay, không phải mất công tốn của mới tạo được. Chỉ cần chúng ta có ý thức lạc quan, yêu đời, bỏ vị ngã mà chỉ nghĩ đến lợi tha, luôn nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên và tìm chân thiện mỹ trong các lĩnh vực nghệ thuật” - GS Trần Văn Khê bộc bạch.

Ăn thế nào để đảm bảo an toàn ngày tết

Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn sức khỏe là đều cần thiết trong những bữa ăn ngày tết. Do đó, GS Lưu Dzuẫn đã đưa ra một số lưu ý trong ăn uống vào ngày tết. Các thực phẩm trong ngày tết có sử dụng rất nhiều chất phụ gia. Các chất này sẽ làm tăng sự thơm ngon cho thức ăn. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất có nhiều chất phụ gia không được phép sử dụng được cho vào thực phẩm sẽ là mối nguy hiểm gây hại đến sức khỏe người sử dụng.

Ngoài ra, khi mua thực phẩm cần chú ý lựa chọn, tránh mua nhầm các loại thực phẩm giả, dỏm. Đặc biệt, trong dịp tết, các loại thực phẩm này càng có cơ hội hoành hành. Trong những ngày tết, chúng ta không nên sử dụng các thức uống lạnh, đặc biệt dùng nước đá. Đây là loại nước có hại cho sức khỏe nhất vì không biết nguồn nước có được đảm bảo an toàn hay không.

Ngày tết còn có nhiều món ăn lạ. Do đó, cần biết tên tuổi, nguồn gốc món ăn rồi mới thưởng thức. Theo GS Lưu Dzuẫn, bất kỳ món ăn lạ nào cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Cuối cùng, GS Lưu Dzuẫn đưa ra lời khuyên cho các bà nội trợ là không nên lãng phí tiền mua các sản phẩm đắt tiền, không phù hợp nhu cầu sử dụng chỉ vì do xem các loại quảng cáo.

NHƯ THỦY