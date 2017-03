Món ăn phòng, trị nhược dương

Nếu SLY, mỗi khi quan hệ không thấy khoái cảm, hay ngủ mê, hồi hộp do tâm khí hư, tốt nhất nên ăn món bổ tâm khí gồm:

Bài 1. Tim heo hầm hạt sen: Tim heo một quả bổ đôi, làm sạch gân trắng nhồi các vị hạt sen, khiếm thực, câu kỷ, táo đỏ bỏ hạt đều 20g, gia vị vừa đủ khâu lại hầm ăn tuần vài lần.

Bài 2. Chè hạt sen: Hạt sen 50g, long nhãn 30g, đường cát nấu chè ăn.

Bài 3. Món gỏi ngó sen: Ngó sen 200g, cà rốt 50g, hành tây 20g, tôm luộc bóc vỏ 30g, chân giò luộc thái lát 30g, rau mùi 30g, đậu phụng rang 20g gia vị mắm muối vừa đủ làm gỏi cho một người ăn.



Bài 4. Tim heo tiềm bài Quy tỳ: Nhân sâm 12g, bạch truật, phục thần, đương quy, hoàng kỳ, táo nhân, viễn chí, long nhãn mỗi vị 10 - 12g, mộc hương 6g, cam thảo 4g, đại táo 3 quả, tiềm ăn, hoặc sắc uống.

Nếu SLY, khi quan hệ dương vật khó cương lên được, vận động đi bộ nhanh mỏi cơ do can khí hư, tốt nhất nên ăn món bổ khí ích can huyết gồm:

Bài 1. Món lẩu cá kèo hoa lý: Cá kèo 100g làm sạch, hoa lý 100g, rau đắng 50g, giá đậu 50g, lá giang, rau thì là gia vị vừa đủ nấu ăn.

Bài 2. Canh dưỡng sinh: Cà rốt 100g, củ cải 50g, nấm hương 20g, ngưu báng tươi 20g thên gia vị hầm bằng nồi sành hoặc thủy tinh ăn tuần vài lần.

Bài 3. Gan heo xào: Gan heo non 100g, hành tây 50g, ớt chuông, rau mùi 12g gia vị xào ăn.

Bài 4. Atisô hầm đuôi heo: Bông atisô tươi 200g, đuôi heo 50g thêm gia vị tiềm ăn.

Bài 5. Thịt bò xào cải xoong: Thịt bò non 100g, cải xoong 150g, xào ăn.

Bài 6. Chạch kho củ cải: Cá chạch 100g làm sạch, củ cải 50g, mục nhĩ 20g, hành củ gia vị vừa đủ kho ăn.

Nếu SLY, ăn kém, cơ nhẽo, hai tay thường lạnh, đại tiện lỏng, do tỳ khí hư, tốt nhất nên ăn món ăn ôn bổ tỳ vị dễ tiêu gồm:

Bài 1. Dạ dày dê tiềm thuốc: Dạ dày dê 50g, làm sạch, hạt sen, đảng sâm, ý dĩ mỗi vị 20g sinh khương 3 lát hầm ăn.

Bài 2. Cà rốt hầm thịt dê: Cà rốt 100g, thịt dê 50g, hành tây 50g, thêm gia vị hầm ăn.

Bài 3. Giá đậu xào lòng heo: Giá đậu 100g, lòng heo 50g, thêm hành tiêu xào ăn.

Bài 4. Chim bồ câu tiềm: Nhân sâm, bạch truật, phục thần, phục linh mỗi vị 10 - 12g, cam thảo 4g, đại táo 3 quả, chim bồ câu 1 con tiềm ăn, hoặc sắc uống.

Theo Lương y Minh Phúc - Trung tâm Y tế Vietsovpetro (Bee)