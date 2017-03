Món ngon canh hến lá dâu

Tuy nhiên, bệnh tăng huyết áp có thể phòng tránh và chữa trị được bằng ẩm thực trị liệu. Xin giới thiệu món ăn bài thuốc độc đáo sau đây để bạn đọc áp dụng:

Nguyên liệu: Hến (1 kg) rửa sạch, để ráo nước rồi luộc cho tới khi mở miệng, đổ ra để ráo nước, lọc lấy ruột. Phần nước để lắng, gạn lấy nước trong bên trên. Lá dâu (30 g – 50 g) rửa sạch để ráo, thái nhỏ.

Chế biến: Phi thơm hành mỡ cho hến vào xào săn, nêm bột ngọt và gia vị vừa đủ, cho nước vừa đun sôi rồi cho lá dâu nấu thành canh. Múc ra chén, rắc rau răm, hành hoa lên ăn nóng. Một tuần có thể ăn 2- 3 bữa cùng với cơm.

Món ăn này có tác dụng bổ âm, hạ áp, an thần, lợi tim mạch, nhuận gan mật, tăng cường trí nhớ, thông đại tiểu tiện. Thích hợp với người tăng huyết áp, phụ nữ tuổi mãn kinh, âm hư hỏa vượng (bốc hỏa, hoa mắt chóng mặt…), bí đại tiểu tiện, niêm mạc khô rát, chảy nước mắt do can thận âm hư. Người trung cao tuổi mắc bệnh u xơ tiền liệt tuyến với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện như đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu khó… cũng nên dùng. Món này cũng thích hợp với những người bị bệnh tim mạch, khả năng tình dục suy giảm, giảm trí nhớ…

Cần chú ý là những người tì vị hư hàn, âm thịnh (lạnh tứ chi, sợ lạnh, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu…) thì không nên dùng.

Theo đại danh y Tuệ Tĩnh, ruột hến có tính lạnh, không độc; có tác dụng nhuận tràng, thông phế, mát gan, bổ thận, trị lở, thông tiểu, hạ áp, an thần. Theo tài liệu cổ thì lá dâu vị đắng, ngọt, tính hàn; có tác dụng tán phong, thanh huyết, lương huyết, hạ áp, trợ tim, lợi gan, nhuận mật, tăng cường trí nhớ, lợi tiểu.

Các nhà dinh dưỡng cũng đã khẳng định lá dâu và hến đều có hàm lượng đạm cao, nhiều acid amin cùng các nguyên tố vi lượng như vitamin C, kẽm, magiê, colin, adenine, trigonellin. Ngoài ra còn có đường, calcium… có tác dụng tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng cơ thể, lợi gan mật, ích thận, lợi đại tiểu tiện, an thần, hạ áp.

Trong dân gian, hến được dùng như một thực phẩm hằng ngày, được chế biến thành nhiều món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực của từng vùng quê.