Một bệnh nhân thông tiểu ra...16 lít nước

Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ phát hiện bụng bệnh nhân T. phình to không phải do xơ gan mà do chứa quá nhiều nước. Bệnh nhân T. sau đó được cho thông tiểu với kết quả thu được là 16 lít nước tiểu (10 lít ở bàng quang và 6 lít ở đường tiết niệu).

PGS-TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Đây là một trường hợp rất hi hữu bởi với người bình thường, chỉ cần ở bàng quang có từ 0,3-0,5 lít nước là cơ thể đã không chịu nổi phải gây cơ chế đi tiểu”.

Cũng theo ông Hiệp, nguyên nhân khiến cơ thể của bệnh nhân T. bị tích tụ nhiều nước tiểu như vậy là do bị chèn ép đường tiểu. “Rất may đây là bệnh mãn tính, nếu như cấp tính, bệnh nhân T. đã bị vỡ bàng quang từ lâu rồi”, ông Hiệp nói.

