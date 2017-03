Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm tại nhà riêng bác sĩ

Theo nguồn tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 20h ngày 20/2, ông Nguyễn Kim Thiệp (58 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông) đến tiêm thuốc tại nhà riêng của bác sĩ Lê Quyết Việt - Phó Giám đốc BV E. Sau khi tiêm, ông Thiệp đã có biểu hiện bị sốc thuốc và được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông và gần một tiếng sau thì tử vong tại BV. Công an quận Hà Đông đã tiến hành khám nghiệm tử thi, đang điều tra làm rõ vụ việc.

TS Khuê cho biết, sự việc có liên quan đến bác sĩ Việt là Phó giám đốc BV E TƯ song nơi xảy ra sự cố nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội nên Sở Y tế Hà Nội sẽ giải quyết theo phân cấp.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng y tế quận Hà Đông bám sát diễn biến từ phía công an quận để nắm tình hình. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự sẽ do cơ quan công an giải quyết, trường hợp chỉ vi phạm hành chính thì Sở Y tế Hà Nội sẽ xử lý theo quy định của ngành y tế.

Về phía BV E, ông Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc BV cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Lê Quyết Việt đã xin phép lãnh đạo bệnh viện được nghỉ phép từ ngày 23/2 để giải quyết việc riêng. Bác sĩ Việt cũng báo cáo với bệnh viện là chỉ tiêm cho bệnh nhân theo đơn thuốc chỉ định và sự việc xảy ra nằm ngoài ý muốn, do bệnh nhân bị bệnh hô hấp mãn tính và tuổi đã cao.

