Một bệnh nhân tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1

Bệnh nhân tử vong là ông Đỗ Văn Tưởng (SN 1964, trú phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tử vong sau hơn 4 ngày điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.



Bệnh nhân nhập viện Đa khoa Quảng Nam hôm 23/2/2011. Triệu chứng ban đầu sốt và được nghi nhiễm cúm, suy hô hấp. Do diễn tiến bệnh quá nặng, bệnh nhân được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.



Chẩn đoán ban đầu của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Tưởng bị suy hô hấp độ 3, suy tuần hoàn, viêm phổi nặng. Sau hơn 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong.



Ngay sau khi tử vong, cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho thấy anh Tưởng bị nhiễm cúm A/H1N1.



Thống kê sơ bộ từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết, tính từ ngày 1-1-2011 đến nay cả nước có 110 người mắc cúm A/H1N1. Trong đó hai trường hợp đã tử vong.



Bệnh xảy ra tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội 72 người, đã có 1 người tử vong, TP. Hồ Chí Minh 22 người), Khánh Hòa 5 người, Bắc Giang 2 người, Long An 1 người, Tây Ninh 1 người, Lạng Sơn 1 người, Đồng Nai 1 người, Quảng Nam 3 người, và đã có 1 người tử vong.



Hiện tại, dịch cúm trên gia cầm đã được khống chế.





Theo Vũ Trung ( VNN)