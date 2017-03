Một bộ trưởng nhiễm vi khuẩn chết người

Nhà chức trách y tế cho biết 9 mẫu nước tìm thấy ở nhiều khu vực trong các tòa nhà ở khu vực hành chính của đặc khu, bao gồm văn phòng của trưởng đặc khu, được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Legionella, gây bệnh Legionnaire - một biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm phổi.



Những cuộc kiểm tra tại khu phức hợp văn phòng trị giá 5,5 tỉ HKD (708 triệu USD) tại quận trung tâm được tiến hành sau khi người phụ trách giáo dục của đặc khu, Michael Suen, đổ gục trong phòng làm việc vì căn bệnh có thể gây chết người nói trên và phải nằm viện gần hai tuần.



Suen đã ra viện tuần trước nhưng mật độ vi khuẩn Legionella được tìm thấy trong nước máy ở các nhà vệ sinh của khu hành chính cao gấp 14 lần so với mức độ an toàn theo chuẩn quốc tế.



Nhà chức trách y tế hôm 3-1 cho biết đã phát hiện vi khuẩn ở các khu vực khác trong tòa nhà, bao gồm nhà vệ sinh của một số bộ trưởng, ở căntin và trong quầy bán bánh.



Vi khuẩn Legionella sinh sôi rất nhanh trong nước ấm, có thể được tìm thấy trong các bồn nước, các điểm spa hay các hồ bơi. Tuy nhiên, may mắn là vi khuẩn này không lây từ người sang người.



Bất chấp những phát hiện này, chính quyền Hong Kong nói tình hình không quá nghiêm trọng và 3.000 nhân viên của chính quyền đặc khu vẫn có thể làm việc như bình thường.



“Tìm thấy vi khuẩn Legionella trong nước không đồng nghĩa với một đại dịch Legionella” - Thomas Tsang thuộc trung tâm y tế dự phòng Hong Kong nói với báo địa phương The Standard.



