Một cháu bé tử vong nghi do sặc cháo

Nguyên nhân gây tử vong do bệnh nhi bị suy hô hấp vì thiếu oxy não. Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng là do cháu bị sặc cháo.

Thông tin ban đầu từ Công an Q.Gò Vấp cho biết vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Tư Giản (P.12, Q.Gò Vấp) do bà Ngô Thị Lan Thảo, 45 tuổi, làm chủ hộ. Bà Thảo có nhận giữ trẻ theo dạng hộ gia đình và vào thời điểm trên đang cùng chồng chăm sóc năm đứa trẻ được cha mẹ gửi. Khi đang đút cháo cho cháu Nam thì thấy cháu ho, sặc cháo, người tím tái, vợ chồng bà Thảo đưa cháu Nam đi cấp cứu tại hai phòng khám tư nhân rồi mới chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp làm rõ.

Theo T.Dương - S.Bình (Tuổi Trẻ)