Một em bé tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”

Gia đình cho biết sáng 5-7, bé Vy được mẹ đưa đến trạm y tế tiêm vaccine “5 trong 1” ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm màng não mô cầu do Hib. Chiều về, bé bị sốt nên gia đình đã ra nhà thuốc Tây mua thuốc hạ sốt cho bé uống. Bé bớt sốt nhưng đến khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau thì bị tím tái. Gia đình đưa bé đến BV Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng, bé đã tử vong vào ba giờ sau. Bệnh viện kết luận bé tử vong do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Gia đình bé Vy khẳng định trước khi chích ngừa bé chỉ bú mẹ và hoàn toàn khỏe mạnh. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 7-10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã giao cho phòng Nghiệp vụ y, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ quy trình bảo quản, tiêm vaccine cũng như nguyên nhân tử vong của bé Vy.

Trước đó, vào tháng 7, một trẻ ba tháng tuổi tại Lâm Đồng cũng đã tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”.

Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tai biến do vaccine rất hiếm khi xảy ra. Các triệu chứng thông thường sau tiêm là nóng, sốt, đau, viêm, sưng đỏ chỗ tiêm; nếu sốt nhiều có thể uống thuốc hạ sốt. Cũng theo bác sĩ Thọ, cứ 1 triệu mũi tiêm thì có 1-2 mũi gặp tai biến.

