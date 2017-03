Một ngày ba vụ hành hung bác sĩ

Điều này cho thấy mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh, thân nhân người bệnh đã xuống cấp đến mức báo động.

Khoảng 6 giờ tối 23-9, bệnh nhân Nguyễn Sỹ Mỹ, 30 tuổi vào BV Đa khoa Sài Gòn cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, mặt do bị tai nạn giao thông. Có hai người đi theo nạn nhân, một người tỉnh và một người say.

Sau khi sơ cứu, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hải Đăng giải thích cho người tỉnh biết rằng tình trạng người nhà rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên - BV 115. Người này đồng ý và ra ngoài gọi điện thoại trong khi các bác sĩ, nhân viên y tế khác chuẩn bị thủ tục chuyển viện. Tiếp đó, người say rượu bước vào chỗ bác sĩ Đăng hỏi tình hình, bác sĩ Đăng cũng giải thích như trên. Tuy nhiên, người này hỏi tiếp: Sao để bệnh nhân nằm vậy mà không ai chăm sóc? Rồi bất thình lình anh này vung tay đánh vào đầu bác sĩ Đăng. Lúc này, mọi người chạy vào can ngăn và đưa anh ta ra ngoài. Sau đó, anh này được mời đến Công an phường Bến Thành làm việc.

“Tôi cũng khá bất ngờ vì trước đó không có cự cãi mà tự nhiên anh ta quay qua đánh mình trong khi mình đã cấp cứu người nhà của họ kịp thời. Lúc đó tôi rất buồn và bức xúc. Tôi ra trường làm việc bốn năm rồi, đã gặp nhiều trường hợp la lối chứ không bị hành hung như lần này” - bác sĩ Đăng tâm sự. Sáng 24-9, người say đã tỉnh và đến bệnh viện viết thư xin lỗi bác sĩ Đăng.

Mới đây, một bệnh nhân say rượu đã quậy tưng bừng tại khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia định. Sau khi tỉnh, anh ta xin lỗi các y, bác sĩ. Ảnh: D.TÍNH

Bác sĩ Nguyễn Thành Hy, Giám đốc BV Đa khoa Sài Gòn, cho biết cách đây hai tháng cũng xảy ra một vụ hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện này. Người nhà bệnh nhân đã xô một cô sinh viên thực tập ngã chúi vào máy đo điện tim. “Tôi thường căn dặn các em ở khoa Cấp cứu là phải hết sức mềm mỏng vì luật pháp chưa có biện pháp chế tài trong các sự việc như thế này” - bác sĩ Hy nói.

Trước đó, chiều 23-9, do bệnh nhân Lê Văn Đức (67 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) tử vong sau một ngày nhập viện nên người nhà bệnh nhân đã chửi bới và đuổi đánh các y, bác sĩ, gây hỗn loạn tại BV Đa khoa Bạc Liêu. Cũng trong ngày 23-9, gia đình bệnh nhi Nguyễn Thị Tường Vy đã vào BV Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau) rượt đánh các y, bác sĩ vì cho rằng nơi này tắc trách dẫn đến cái chết của bé.

DUY TÍNH