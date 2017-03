Một người chết, bốn người cấp cứu vì ăn nhầm so biển

Triệu chứng và cách xử trí ban đầu khi bị ngộ độc so: Triệu chứng bị ngộ độc do độc tố của so biển: - Xuất hiện triệu chứng sau khi ăn từ 30 phút đến 60 phút. - Triệu chứng chung: cảm giác tê môi, miệng, tay, chân và quanh vùng môi miệng; trạng thái thần kinh li bì, lơ mơ; toàn thân biểu hiện mệt; khó thở, huyết áp hạ... Xử trí ngộ độc: + Phát hiện có dấu hiệu sớm (còn tỉnh táo): cần gây nôn chủ động; nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở có điều kiện về hồi sức cấp cứu (bệnh viện). + Chống rối loạn tim mạch, hô hấp, thần kinh và tiết niệu bằng dịch truyền, thuốc điều trị triệu chứng, thở ô xy, thở máy nếu suy hô hấp, máy tạo nhịp, lợi tiểu, lọc thận tùy theo biểu hiện của bệnh. Theo TTO