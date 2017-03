Một người mang bướu cổ nặng gần 3 kg

Chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt (mẹ Linh) cho biết, khi Linh mới sinh ở cổ đã xuất hiện 2 cục bướu to bằng quả chanh. Do kinh tế quá khó khăn nên gia đình đành phải chấp nhận cho Linh mang 2 cục bướu cho đến nay.Cục bướu ngày càng to, hiện dài gần 20 cm, rộng khoảng 17 cm, dày khoảng 9 cm. Linh cho biết, vì cục bướu này mà phải bỏ học từ năm lớp 2. Mỗi khi trái gió trở trời, nhất là vào nửa đêm, Linh rất khó thở và đau quằn quại. Lúc ăn cơm rất khó nuốt.Theo Nhật Văn (TNO)