Một người tử vong do bệnh than

Ngày 8.7, trung tâm Y tế huyện Than Uyên cho biết, từ đầu tháng 6 tới nay tại bản Nam, xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu đã có 4 bệnh nhân nhập viện tại khoa truyền nhiễm, với biểu hiện ngứa, mụn nước tại mu bàn tay trái, sau đó xuất hiện các vết loét màu đen, phù nhẹ, không đau. Sau đó, có thêm 5 bệnh nhân cũng thuộc xã Ta Gia có cùng biểu hiện. Trong số 10 người nhập viện điều trị từ đầu tháng 6 tới nay, đã có 1 trường hợp tử vong là anh Lò Văn Pỏ, 40 tuổi, ở bản Đông, xã Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu. Trước đó, anh Pỏ giết mổ trâu bị bệnh, khi về xuất hiện một nốt bỏng màu đen ở nếp lằn khuỷu tay phải. Do chủ quan, không ý thức mức độ nguy hiểm của bệnh nên anh đến viện khi bệnh đã nặng, xuất tiết đờm dãi, buốt đầu... nên đã tử vong.

Theo người dân trong bản, từ đầu tháng 6 tại đây đã bắt được một con ngựa đi lạc, sau 4 - 5 ngày vẫn không có ai đến nhận, con ngựa có triệu chứng bỏ ăn, người dân trong bản mổ thịt ngựa ăn. Sau 3 ngày ăn, các bệnh nhân lần lượt nhập viện. Trung tâm y tế huyện Than Uyên phối hợp với trạm thú y, y tế thôn bản thành lập các tổ điều tra, xác minh nguyên nhân gây bệnh, đồng thời khử khuẩn tại khu vực mổ và chế biến gia súc, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc ở đây.

Theo Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, huyện có ổ dịch bệnh than tiềm tàng từ lâu, nhưng trong thời gian gần đây tại xã Ta Gia, Khoen On đã xuất hiện nhiều bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm bệnh than. Nguyên nhân ban đầu là do bà con đã trực tiếp giết mổ và ăn thịt các gia súc bị mắc bệnh. Trung tâm y tế Than Uyên đang tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh tới người dân.

