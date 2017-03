Một nhân viên y tế tử vong do sốt xuất huyết

Bệnh nhân là nữ nhân viên khoa Xét nghiệm - huyết học của BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, mới vào làm khoảng ba tháng và tử vong chiều 10-6. Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thủ Dầu Một đã đến nơi sinh hoạt của bệnh nhân để tìm rõ nguyên nhân.

Trước đó, sau hai ngày bị sốt, bệnh nhân đã đi khám, biết bị sốt xuất huyết và được bác sĩ chỉ định nhập viện nhưng bệnh nhân xin về nhà. Hôm sau, bệnh nhân bị mệt, gia đình đưa trở lại cấp cứu nhưng đã tử vong chỉ sau vài giờ do bị sốc nặng.

Tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn Bình Dương hiện đang gia tăng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 ca sốt xuất huyết, người lớn chiếm 50%. Tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay đã có gần 4.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có một ca tử vong. Riêng trong tháng 5 có hơn 500 ca, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2010. Tại Bạc Liêu, bệnh sốt xuất huyết cũng đang tăng đột biến. Toàn tỉnh hiện có 355 ca mắc bệnh, tăng gần 300 ca so với cùng kỳ năm 2010 nhưng chưa có trường hợp nào tử vong. Tất cả các huyện, thị trong tỉnh đều có người mắc bệnh; số người lớn mắc bệnh tương đối nhiều so với hằng năm.

Các bác sĩ cho biết bệnh sốt xuất huyết đã vào mùa, do đó cần vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh, diệt lăng quăng và ngủ mùng. Khi có dấu hiệu sốt thì nên đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết cũng giống như tay-chân-miệng đều là bệnh không có vaccine phòng ngừa hay thuốc điều trị đặc hiệu, rất dễ biến chứng và tử vong.

TÙNG SƠN – TX