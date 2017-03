Một nông dân chết vì say nắng

Theo Trương Quang Nam (TNO)

Trước đó, chiều 16.5, chị T.T.B (46 tuổi, ở thôn Nguyệt Áng) đi cắt lúa ngoài đồng, do trời nắng nóng nên chị bị suy kiệt, ngã bất tỉnh trên ruộng. Những người xung quanh phát hiện và đưa chị B. đi cấp cứu.Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới, các bác sĩ kiểm tra và cho biết chị B. bị hôn mê sâu, trụy mạch, rối loạn thần kinh trung ương. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong sau đó.Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp thời tiết tại Quảng Bình nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời đỉnh điểm lên đến 40 độ C khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.Các nhà máy nước đá chạy hết công suất vẫn không đủ cung cấp cho thị trường, cứ đến buổi chiều là nhà hàng, quán xá bị “cháy” đá.Khổ nhất là nông dân, do đang vào vụ thu hoạch lúa, lạc nên không còn cách nào khác là phải dầm mình dưới cái nắng như đổ lửa.