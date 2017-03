Một phụ nữ tử vong vì bơm ngực tại gia

Trong lúc được tiêm thuốc để nâng vòng một tại nhà, bà Phương ở Chợ Mới, An Giang kêu đau đầu, ngất rồi sau đó tử vong. Công an đang điều tra vụ việc, nghi ngờ ban đầu là do tai biến khi làm đẹp.

Người nhà của bà Phương cho biết, phản ứng của bà xảy ra ngay trong lúc được tiêm thuốc. Vị “bác sĩ thẩm mỹ” vốn là một người quen. Người này nhận làm đẹp với giá 10 triệu đồng gồm bơm ngực và môi. Chiều 16/5, khi được đưa đến trạm y tế địa phương, bà Phương rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh. Người nhà không tiết lộ bà Phương đã làm thẩm mỹ tại nhà nên nhân viên y tế chỉ điều trị triệu như chứng như trường hợp kiệt sức rồi ngất. Sau khi được sơ cứu hồi sức, bệnh nhân tỉnh lại được vài phút rồi lại ngất trong tình trạng vã mồ hôi. “Thấy diễn biến bệnh phức tạp và bệnh nhân có dấu hiệu nguy kịch nên chúng tôi quyết định chuyển lên bệnh viện tuyến trên”, một nhân viên y của trạm y tế cho biết. Tuy nhiên theo người nhà, tại bệnh viện tuyến trên, bệnh nhân yếu dần rồi tử vong. Theo VnExpress