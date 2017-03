Một số loại bệnh xuất hiện trở lại

Tuy nhiên, một số bệnh tái xuất như cúm A/H1N1, viêm não mô cầu. Đặc biệt từ đầu năm 2012 đến nay đã có hai ca tử vong do cúm A/H5N1.



PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận định, thời gian qua dù các ca mắc cúm xuất hiện lẻ tẻ nhưng điều lo ngại là virút cúm A/H5N1 vẫn tồn tại trong các đàn thuỷ cầm ở một số nơi dưới dạng cá thể lành mang mầm bệnh.Cùng ngày, đại diện cục Thú y (bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), cho biết tại tỉnh Sóc Trăng có ổ dịch cúm gia cầm mới phát sinh ở một hộ thuộc ấp Hoà Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên.



Chi cục thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu huỷ đàn gà nói trên và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Hiện cả nước còn tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị và Sóc Trăng có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.Đại diện bộ Y tế cũng cho biết, hiện có năm tỉnh, thành phố có bệnh nhân mắc bệnh viêm não mô cầu, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Long An, Bình Phước và Quảng Trị.



PGS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết hiện chưa có dấu hiệu bùng phát dịch viêm màng não do não mô cầu; các ca bệnh xảy ra rải rác, chưa phát hiện ổ dịch.



Theo L. Hà (SGTT.VN)