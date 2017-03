Một số thuốc tránh thai có thể tăng cục đông máu

Thuốc tránh thai gốc nội tiết tố, gọi chung là nhóm thuốc tránh thai bài tiết hormon, kể cả băng dán, que cấy và vòng đặt âm đạo.



Một trong những hiện tượng đông máu thường gặp là chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (VY), thường bắt đầu từ chân sau đó lan lên phổi và gây tắc mạch máu phổi đe dọa đến tính mạng.



Hiện tượng thường thấy là đau chân, đau ngực hoặc tự nhiên thấy khó thở.



Theo nghiên cứu thì băng dán, vòng tránh thai đặt âm đạo có rủi ro mắc bệnh VY cao gấp 6 lần so với các phương pháp tránh thai khác. Kết luận của UOC dựa trên nghiên cứu, phân tích ở 1,6 triệu phụ nữ tại Đan Mạch và phát hiện thấy tránh thai bằng băng dán nhả hormon có mức rủi ro cao nhất, còn thuốc tránh thai dạng viên uống có rủi ro thấp nhất (chỉ có 6/1.000 người).



Vì lý do trên, giới chuyên môn khuyến cáo, phụ nữ cần được tư vấn và dùng phương pháp tránh thai mới an toàn hơn, nhất là thuốc viên uống.



Theo Khắc Hùng (MSN, SKDS)