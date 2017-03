Một tháng nữa, văcxin Quinvaxem được tiêm lại

Tổ chức Y tế thế giới khẳng định văcxin an toàn



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm về độc tố của kháng nguyên ho gà (đánh giá sự tăng cân của chuột thí nghiệm) trên các lô 1453037, 1453074 và 1453127 do Việt Nam gửi tới.



Kết quả kiểm định chất lượng của các lô văcxin đạt những tiêu chuẩn theo khuyến nghị của WHO đối với từng kháng nguyên bạch hầu, uốn ván, ho gà và văcxin phối hợp. Từ kết luận đánh giá các thông tin từ nhà sản xuất, kết quả kiểm định các mẫu văcxin thu thập từ thực địa và đánh giá về an toàn tiêm chủng tại nhiều quốc gia bởi Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn tiêm chủng, WHO khuyến cáo các quốc gia tiếp tục sử dụng văcxin Quinvaxem trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là những đề nghị đã được WHO xem xét một cách kỹ lưỡng.



(Thư của WHO gửi bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 17-6-2013)