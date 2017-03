Một thanh niên tự cắt "của quý"

Ngày 9.4, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết bệnh viện vừa cấp cứu một ca bệnh hi hữu, bệnh nhân là một thanh niên tên P.Đ (28 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) đã dùng dao tự cắt "của quý".

Do có chuyện buồn và mâu thuẫn với gia đình nên sau nhiều ngày suy nghĩ, ngày 4.4, Đ. đã dùng cọng dây thun quấn quanh "của quý" để gây tê rồi dùng dao cắt cho khỏi đau.



Khi người nhà hay được thì Đ. đã hủy "của quý" nên không nối liền lại được.



Các bác sĩ cho biết họ thường vẫn cấp cứu cho nhiều người đàn ông bị vợ hay tình nhân ghen tuông cắt bỏ "của quý" nhưng đây là lần đầu tiên tiếp nhận một ca bệnh do con bệnh tự gây ra.



Theo Thanh Dũng (TNO)