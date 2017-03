Một trẻ 6 tuổi tử vong do chữa bệnh bằng lá cây

Ngày 18/5, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Nghệ An tiếp nhận cháu Lữ Văn Cà trong tình trạng chảy máu cam, phù hai mi mắt, xuất huyết trên da, đi tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, men gan tăng, có hiện tượng tan máu.



Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Nam, khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, trường hợp của cháu Lữ Văn Cà được người nhà đưa đến quá muộn, 2 đến 3 ngày sau thì thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể nên không thể cứu sống được.



Hiện nay, có tình trạng nhiều bệnh nhi là người dân tộc thiểu số khi là bị cảm thông thường, đau bụng hay tiêu chảy, do thiếu hiểu biết, các gia đình chữa bệnh bằng phương pháp dân gian là cho uống lá móc diều, lá lộc mãi (lá bờ rào). Đây là hai loại lá mà bà con dân bản thường dùng.



Sau khi uống hai loại lá này sẽ gây tan máu, giảm lượng hồng cầu, nếu chữa trị kịp thời bằng cách truyền máu sẽ cứu sống được người bệnh.



Từ đầu tháng 5 đến nay, ở Nghệ An do nắng nóng gay gắt kéo dài, tại các huyện miền núi có ngày lên tới 40-42 độ C khiến nhiều người cao tuổi cũng như trẻ em nhập viện tăng nhanh.



Tại Bệnh viện Nhi thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, trung bình mỗi ngày bệnh viện phải khám và điều trị 400-450 bệnh nhi, trong khi đó, biên chế giường bệnh chỉ có 250 giường.



Trước tình trạng bệnh nhân bị ngộ độc lá rừng đang ngày càng gia tăng, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nguy hiểm thì chuyển bệnh nhân đến trạm xã hoặc các cơ sở chữa bệnh có uy tín để điều trị, không điều trị theo thầy lang, thầy cúng, không cho trẻ uống các loại lá, cây, rễ cây rừng không rõ công dụng./.





Theo Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)