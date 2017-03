Một trẻ bị tăm tre đâm thủng ruột

Theo Vân Sơn (Dân trí)

BS Nguyễn Quốc Hải cùng ê kíp phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu bệnh nhi bị tăm tre đâm thủng ruột. Qua khai thác bệnh sử từ người nhà ghi nhận, trước khi nhập viện 2 ngày, sau bữa ăn cậu bé 13 tuổi đã lấy tăm tre ngồi xỉa răng “như người lớn”. Trong lúc mất tập trung vì cười đùa cùng gia đình bé đã nuốt tuột cây tăm vào bụng.Cây tăm biến mất nhưng không có cảm giác bị hóc, nghẹn nên không ai để ý. Hai ngày sau, bé T. bắt đầu gặp cảm giác đau bụng, những cơn đau ngày càng nhiều và nặng hơn kèm với đó là triệu chứng chướng bụng đầy hơi, tiêu phân có máu, sốt nhẹ. Lúc này, gia đình mới giật mình nhớ lại sự “biến mất” một cách kỳ lạ của cây tăm khi bé T. xỉa răng hai ngày trước.Cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2, qua thăm khám bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có hơi tự do trong ổ bụng nên tiến hành nội soi để kiểm tra thì phát hiện cây tăm đã xuyên thủng ruột của bệnh nhi. Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành, BS Nguyễn Quốc Hải cùng đồng nghiệp đã đưa dị vật ra ngoài đồng thời khâu lại vị trí ruột bị thủng cho bệnh nhi.Thủng ruột do nuốt tăm tre hoặc dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ. Trước ca phẫu thuật cho bé T. ít ngày bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phải can thiệp cứu bé gái 9 tuổi cũng bị thủng ruột do nuốt tăm tre. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ nuốt dị vật cần chuyển các bé đến bệnh viện để được theo dõi hoặc can thiệp kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.