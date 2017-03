Một trẻ chết do nhiễm cúm A/H5N1

(PL)- Lúc 2 giờ sáng 17-3, bệnh nhi NTKM (ba tuổi, ngụ huyện Thuận An, Bình Dương) đã chết tại BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) do nhiễm cúm A/H5N1. Đây là ca chết thứ hai do nhiễm cúm A/H5N1 trên cả nước.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 10-3, bệnh nhi M. được chuyển từ Bình Dương về BV Nhi đồng 2 trong tình trạng ho, sốt, suy hô hấp và chảy máu cam. Bệnh nhi được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi sau hơn 10 ngày điều trị. Qua điều tra dịch tễ cho biết bệnh nhi M. về quê ở An Giang, sau đó trở lên thì bị nhiễm cúm. Hiện những người thân, bác sĩ có tiếp xúc với bệnh nhi M. đã được cho uống thuốc dự phòng. Được biết, đến nay cả nước ghi nhận năm ca nhiễm cúm A/H5N1, trong đó có hai ca chết. Cũng ngày 17-3, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã khai trương Trung tâm Xét nghiệm virus lây truyền qua đường máu hiện đại nhất Việt Nam. Đây là công trình trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực chẩn đoán và xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường máu ở Việt Nam” do chính phủ Ireland và tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ. D.TÍNH - T.NHƯ