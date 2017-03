Mua nấm độc giá 30.000 đồng/kg

Nấm độc được thu gom ở xã An Toàn - Ảnh: Trường Đăng



Theo L.Anh - TRƯỜNG ĐĂNG (TTO)



Cục khuyến cáo người dân cảnh giác với các loại nấm độc, đặc biệt là các địa phương miền núi. Gần đây, tại Gia Lai đã có một người tử vong, ba người phải đi cấp cứu sau khi ăn nấm độc.Ghi nhận tại xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho thấy nấm hòm đang được thu mua rất mạnh với giá 30.000 đồng/kg.Chị M., một đại lý ở xã An Toàn, cho biết: “Nấm dễ hái nên người dân đi rừng ai cũng tranh thủ hái vài ký kiếm tiền”. Chị M. gom rồi bán lại cho một đại lý khác ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định.Theo thông tin chị M. biết được, các đại lý thu gom để bán cho lái buôn Trung Quốc. “Họ mua làm gì không ai biết, thấy có tiền thì nhiều người hái bán, tôi cũng mua đi bán lại kiếm tiền lời thôi”.