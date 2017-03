Mùa này, coi chừng viêm mũi dị ứng

Một số lưu ý trong điều trị viêm mũi dị ứng Chỉ chữa khỏi bệnh khi loại trừ dị ứng nguyên, tức cách ly khỏi các yếu tố gây dị ứng. Điều này rất khó, tuy nhiên các biện pháp sau cũng giúp được nhiều: Giữ ấm khi trời trở lạnh, tránh dùng thuốc và thực phẩm gây dị ứng, làm sạch, thông thoáng môi trường, tuyệt đối không nuôi hoặc tiếp xúc với vật nuôi gây dị ứng... Nên dùng thuốc phòng ngừa hơn là chữa phản ứng khi đã bị dị ứng (nên dùng thuốc corticoid xịt mũi an toàn hơn là dùng loại uống). Nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chữa trị đúng cách, bởi vì: Thường phải dùng kháng sinh cho các trường hợp viêm mũi bội nhiễm. Có khi phải dùng đến liệu pháp miễn dịch đặc hiệu, tức tìm cách giải dị ứng bằng nhiều đợt tiêm chích dị ứng nguyên nhằm giúp cơ thể thích ứng quen dần để không còn phản ứng dị ứng nữa. Có khi phải phẫu thuật để giải quyết các lệch lạc trong cấu trúc của mũi. Tránh nhỏ mũi với thuốc co mạch lâu ngày sẽ bị viêm mũi do thuốc và nghiện thuốc nhỏ loại này, rất khó điều trị.