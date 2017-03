Mua Sắc Ngọc Khang đúng hiệu để đảm bảo hiệu quả

Để đảm bảo hiệu quả tác dụng sản phẩm cũng như an toàn sức khỏe của người tiêu dùng, Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú xin khuyến cáo người tiêu dùng mua và sử dụng đúng sản phẩm Sắc Ngọc Khang dạng viên nang do công ty chúng tôi phân phối với những đặc điểm gợi ý trên. Tất cả sản phẩm khác không phải là dạng viên nang như mỹ phẩm, kem bôi… mang tên Sắc Ngọc Khang đều không phải sản phẩm công ty và chúng tôi không đảm bảo về chất lượng các sản phẩm đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: - Miền Nam: 1900.5454.77 - 08.6255.2222 - 0914.04.18.18 - Miền Bắc: 1900.5454.77 - 0904.06.26.06 - Website: http://www.sacngockhang.com Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Bất ngờ được “lướt Vespa” nhờ Sắc Ngọc Khang Lần đầu tiên đi mua Sắc Ngọc Khang nhằm khắc phục các vết sạm trên khuôn mặt mình, bất ngờ chị Ngô Thị Phương (Cà Mau-ảnh) đã “trúng lớn” và rinh được một xe Vespa về nhà. Chị Phương đã trở thành khách hàng may mắn thứ hai trúng giải “Sành điệu” - giải cao nhất của chương trình khuyến mãi “Hết nám da, lướt Vespa sành điệu” cùng Sắc Ngọc Khang. Chị cho biết nhà chị mới chỉ có “xe Honda bình thường, may nhờ có Sắc Ngọc Khang mà bây giờ có xe Vespa xịn để đi!” nên cả gia đình chị đều rất vui mừng.