Mùa thi dễ cận thị giả

Giống các thuật ngữ y khoa khác như giả u, giả mang thai, giả nghén… thì giả cận thị hàm ý không phải là bệnh lý cố hữu mà là những rối loạn thoáng qua rất giống một bệnh hay một hội chứng nào đó.

Giả cận thị được định nghĩa là sự chuyển thể tạm thời, không liên tục về mặt khúc xạ của con mắt sang tình trạng cận thị. Khi đó, ảnh của vật được nhìn sẽ hội tụ trước võng mạc (giống như trong cận thị) do sự co thắt thoáng qua của cơ thể mi, làm tăng công suất khúc xạ của mắt. Những rối loạn này ở hai dạng: thực thể (do hệ thần kinh phó giao cảm bị kích động quá mức) hay cơ năng (do mệt mỏi thị giác hay khó chịu nhất thời của mắt). Những rối loạn này rất hay gặp ở học sinh trong mùa thi hay những người làm nghề dùng mắt quá nhiều.

Triệu chứng chủ yếu của giả cận thị là khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Thị lực có thể cải thiện nhất thời nếu đeo kính cận. Việc điều trị cũng tương đối đơn giản. Với thể giả cận thị thực thể do những nguyên nhân như chấn thương mắt, chấn thương sọ não, viêm thể mi… thì thầy thuốc sẽ cho dùng thuốc liệt thể mi và điều trị căn nguyên. Với thể chức năng thì việc khắc phục rất đơn giản bằng cách chúng ta chủ động làm việc điều độ, làm việc trong điều kiện tối ưu cho mắt, giữ khoảng cách nhìn cho đúng, tập mắt dưới sự hướng dẫn của bác sĩ mắt.

Ở thời điểm này, người tiêu dùng có quá nhiều lựa chọn trước các thực phẩm chức năng bổ mắt nhưng xin mách nhỏ mấy việc sau để dùng cho đúng cách: Người trên 50 tuổi có thể dùng thực phẩm chức năng lâu dài bổ mắt lâu dài, liên tục; người trẻ chỉ dùng đến khi thấy đạt hiệu quả thì thôi (trong đợt thi, khi làm việc quá nhiều bằng mắt, khi đang bị bệnh mắt...); chỉ dùng một đến 2 loại thuốc bổ là cùng vì rất nhiều thuốc có thành phần gần giống nhau; đừng quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Các thuốc nhỏ mắt có thành phần làm êm dịu mắt, chống khô mắt, chống ngứa và sát trùng nhẹ dùng để hỗ trợ cho những con mắt mệt mỏi cũng có rất nhiều nhưng tốt nhất là chúng ta nên tránh để cho mắt mệt mỏi. Khi mỏi mắt hoặc cứ sau làm việc bằng mắt một giờ thì nên cho mắt nghỉ ngơi 5-10 phút bằng cách nhắm mắt, nhìn ra xa hoặc massage xung quanh mắt.

Đừng quên là mắt cũng như bất kỳ cơ quan khác của cơ thể đều có “quyền” mệt mỏi, lãn công khi bị làm việc quá nhiều. Ai trong chúng ta cũng có thể bị mệt mỏi thị giác, giả cận thị. Vì thế hãy làm việc bằng mắt điều độ và hợp vệ sinh.