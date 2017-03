Mức độ nhiễm xạ ở Nhật Bản không ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Tại cuộc họp báo ở Viên (Vienna, Áo), ông Anđru cho biết gần 270 trạm giám sát, trong đó có 63 máy cảm ứng đồng vị phóng xạ, đang hoạt động và liên tục cập nhật thông tin cho Trung Tâm Dữ liệu Quốc tế đặt tại Viên xử lý và phân tích.



Những đo đạc ban đầu ở thủ đô Tôkiô (Tokyo) của Nhật Bản không phát hiện iodine 131 hay cesium 137, các sản phẩm phát sinh từ quá trình phân hạch hạt nhân. Như vậy, tính đến thời điểm này, nồng độ phóng xạ ở Tôkiô và các thành phố khác của Nhật Bản chưa đòi hỏi hành động ngay, tức là chưa đến mức gây nguy hiểm cho con người.



Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày thông báo tình trạng nhiễm xạ ở thủ đô Tôkiô của Nhật Bản - do nổ nhà máy điện hạt nhân sau động đất và sóng thần - tại thời điểm này vẫn ở mức cho phép, nên mọi người có thể đi tới thành phố trên mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. WHO sẽ theo dõi, đánh giá những sự cố có thể xảy ra tại các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản để đưa ra khuyến cáo kịp thời.



Về hậu quả rò rỉ phóng xạ đối với sức khỏe người dân, WHO cho biết thông thường, ai cũng nhiễm một lượng phóng xạ tự nhiên nhất định từ các tia vũ trụ, những vật chất chứa phóng xạ tự nhiên có trong đất, nước và không khí, hoặc từ các nguồn do chính con người tạo ra như chụp X quang. Hậu quả nhiễm xạ tùy thuộc vào mức độ và thời gian phơi nhiễm.



WHO khuyến cáo khi xảy ra sự cố phóng xạ, người dân nên ở trong phòng kín nhất trong ngôi nhà của mình; đóng hệ thống sưởi, làm mát, thông hơi cũng như cửa sổ, cửa ra vào để đảm bảo an toàn; nắm bắt thông tin kịp thời và làm theo chỉ dẫn của chính phủ. Khi từ vùng nhiễm xạ về nhà, người dân nên bỏ quần áo, giày dép đang mặc vào túi ni lông kín rồi để xa chỗ ở, trẻ em và vật nuôi, sau đó tắm bằng xà phòng và nước ấm. Người dân cần thông báo cho nhà chức trách biết những đồ vật bị nhiễm xạ để xử lý kịp thời.

WHO cho biết thực phẩm nhập từ Nhật Bản trước thời gian xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân là an toàn. Thực phẩm không an toàn chỉ giới hạn trong phạm vi những sản phẩm được chế biến trong khu vực bị nhiễm xạ sau khi xảy ra sự cố hạt nhân. Các thực phẩm ở vùng bị nhiễm xạ đã được đóng hộp hoặc bọc kín trong túi ni lông trước khi xảy ra sự cố hạt nhân cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân ở vùng bị nhiễm xạ không nên giết mổ gia súc, không đánh cá, săn bắn, hái nấm trong rừng, không tiêu thụ rau quả, thịt, sữa sản xuất trên thị trường tự do.



Hiện người Nhật Bản đã được phát viên iốt kali để uống phòng trường hợp bị nhiễm phóng xạ. Viên này có tác dụng khu biệt phóng xạ, sau đó thải ra ngoài mà không đọng lại trong cơ thể người. Tuy nhiên, những người đang có thai cần làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

* Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết đã phát hiện một lượng phóng xạ rất nhỏ được cho là từ Nhật Bản lan sang bờ biển phía Tây và bang Oasinhtơn của Mỹ, nhưng lượng phóng xạ này chỉ bằng một phần triệu lượng phóng xạ mà con người tiếp nhận từ các nguồn trong tự nhiên, nên không ảnh hưởng đến sức khỏe con người./.





Theo TTXVN , ĐCSVN