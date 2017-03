Nhiều người không biết mực xăm là thứ rất độc hại. Ảnh: Ngọc Thủy



Có cả mực xăm làm từ than, phẩm màu lạ

Chứa nhiều kim loại nặng

Dễ gây dị ứng

Chất dẫn cũng dễ gây tác hại Ngoài phẩm màu thì các chất dẫn (chất giúp phẩm màu hòa tan thành dạng nước để xăm) cũng dễ gây các tác hại nghiêm trọng vì những chất dẫn này đa phần là alcohol và aldehyde. Alcohol làm tăng tính thấm ở da nên càng làm cho các hóa chất độc hại dễ dàng ngấm vào da rồi đi vào hệ tuần hoàn máu; alcohol thì tạo điều kiện cho những độc phẩm trong mực in trở thành tác nhân gây ung thư. Những chất dẫn phổ biến trong mực in bao gồm: ethyl alcohol, denatured alcohol, methanol, propylene glycol, glycerin, formaldehyde...

Gần đây, dịch vụ xăm hình rất dễ tìm thấy dọc đường phố cũng như trong một số tiệm thẩm mỹ ở TPHCM. Khách hàng phần đông là các bạn trẻ. Nhìn các bạn trẻ hào hứng với hình xăm thì thấy rõ là họ không hay biết rằng mực xăm là thứ rất độc hại.Sở dĩ nói mực xăm rất độc là vì nhựa polymers thường được dùng để tạo nên các màu sặc sỡ pha trong mực xăm. Vì thế, nhiều phản ứng trùng hợp rất dễ xảy ra khi mực xăm được đưa vào da. Những muối kim loại có trong mực xăm cũng vô cùng nguy hại, có thể gây đau và phỏng. Những loại phẩm màu, nhất là màu vàng, khi gặp ánh sáng sẽ phân giải thành những độc tố. Những độc tố này có thể là “gánh nặng” cho phổi và thận.Vì thế, Viện Da liễu Hoa Kỳ nhiều lần phải lên tiếng cảnh báo về những nguy hại thấy rõ và tiềm tàng trong thành phần của các loại mực xăm. Người được xăm thì rất khó biết được chính xác những gì có trong các loại mực xăm vì nhà sản xuất mực xăm không bị ràng buộc phải công bố chi tiết bởi lý do bí mật thương mại. Thường các mực xăm sử dụng nguyên liệu từ phẩm màu thực vật kèm theo là nhựa, ô xít sắt, muối kim loại...Ở một số cơ sở xăm nhỏ lẻ, người ta còn tự chế mực xăm từ than, mực bút hoặc những phẩm màu lạ mà cho dù dùng các phản ứng phân tích cũng khó biết được thành phần của chúng là gì.Một số loại mực xăm khi đem phân tích, trong thành phần có chứa rất nhiều kim loại nặng, bao gồm: nhôm, barium, cadmium, chromium, cobalt, đồng, thủy ngân, nicken, titanium, kẽm, sắt và muối sắt..., các hóa chất hữu cơ như các hợp chất nitrogen, các dẫn chất của naptha, carbon, các hợp chất đa vòng cùng nhiều hợp chất vô cùng độc như: antimony, arsenic, lithium, sulphur, polymethylmethacrylate.Thông thường, các màu được tạo ra từ các loại hóa chất. Cụ thể màu đỏ tạo từ thủy ngân, cadmium, sắt, ferrocyanide, ferricyanide, các dẫn chất naptha; màu cam từ cadmium và các hợp chất azo; màu vàng từ chì, cadmium, kẽm, ferrocyanide, ferricyanide, azo; màu xanh lá cây từ chì, chromium, nhôm, đồng, ferrocyanide, ferricyanide; màu tím tạo từ nhôm, hợp chất azo; màu đen từ nicken, sắt, carbon; màu trắng từ lead, zinc, titanium, barium...Nhiều báo cáo y học đã kết luận rằng các loại mực xăm rất dễ gây ra phản ứng dị ứng và thường xảy ra ở mực có màu vàng, đỏ và trắng. Các loại màu dễ gây dị ứng nữa là màu xanh hoặc những màu có chứa nhiều kim loại nặng. Khi xóa vết xăm thì màu đỏ gặp rắc rối nhiều nhất. Một phản ứng được biết nhiều nhất là nodular granulomateous xảy ra do các kim loại nặng và hợp chất azo có trong màu đỏ; bệnh sarcoidosis (một dạng rối loạn mãn tính làm các hạch bạch huyết của nhiều bộ phận cơ thể bị lớn ra và có nhiều hạt thịt nhỏ, thường xuất hiện ở da, gan, phổi, lách...) liên quan tới màu đỏ và đen.Tóm lại, mực xăm vô cùng độc, có thể gây hại cho cơ thể tức thì hoặc lâu dài. Vì vậy, phải hết sức thận trọng khi quyết định đi xăm. Hình xăm càng rộng, càng sặc sỡ thì nguy cơ gây hại càng cao.Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường, ĐH Dược Murdoch - Úc (NLĐ)