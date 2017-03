Mụn cóc lây lan do tiếp xúc, cào, gãi

Nguyễn Như Trang(nhutrang…@yahoo.com.vn)



- ThS-BS CK2 Nguyễn Văn Út,

Phòng Chăm sóc da Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), trả lời: Mụn cóc là sự tăng sinh lành tính ở lớp thượng bì do Human papilloma virus gây ra. Mụn cóc có hơn 70 loại gây tổn thương ở da và niêm, trong đó có 34 loại gây tổn thương ở vùng sinh dục. Mụn cóc có thể có trên da, trong miệng, cơ quan sinh dục,vùng hậu môn... và gồm các dạng chính là mụn cóc thường, mụn cóc lòng bàn chân, bàn tay, mụn cóc phẳng. Mụn cóc thường được lây truyền qua các vi chấn thương ở gối, bàn tay, bàn chân… trực tiếp với người bệnh bằng cọ xát, cầm nắm hay gián tiếp qua các vật dụng thường ngày như khăn, quần áo, giày dép…Ngoài ra, mụn cóc còn “nhảy” ra các vùng da lân cận do tự lây lan hay do tiếp xúc cào, gãi… Đúng là bệnh thường tự thoái lui không cần điều trị trong vòng vài tháng hay vài năm nhưng chỉ khoảng trong 65% trường hợp. Hiện không có phương pháp nào phá hủy toàn bộ khối u và loại trừ virus, điều này giải thích lý do vì sao bệnh hay tái phát hoặc kết quả điều trị không hoàn toàn như ý muốn.Trường hợp của bạn cũng tương đối khó điều trị do mụn cóc trên mặt nên đốt laser quá sâu thì để lại sẹo, nông quá thì lại hay tái phát. Bạn nên tái khám ở bác sĩ da liễu để xem rõ mụn cóc thuộc dạng gì để có các phương pháp điều trị thích hợp.Theo NLĐ